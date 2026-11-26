Entre Ríos realizará este viernes la apertura oficial de la temporada de verano 2027 en el parque acuático de Federación. El encuentro comenzará a las 18, con propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos y la presentación de las 10 microrregiones turísticas.
Entre Ríos realizará este viernes 27 de noviembre la apertura oficial de la temporada de verano 2027 en el parque acuático de Federación. El evento será abierto al público y reunirá a representantes de las 10 microrregiones turísticas de la provincia, autoridades provinciales y municipales y referentes del sector privado.
La actividad comenzará a las 18 con espacios de promoción turística, degustaciones, gastronomía regional e intervenciones artísticas. También participará la oficina móvil del Emturer, con acciones de difusión y generación de contenidos para medios de comunicación y redes sociales.
Durante el encuentro, representantes de las microrregiones presentarán los destinos, atractivos y actividades disponibles para los próximos meses mediante exposiciones y producciones audiovisuales.
Espectáculos y promoción turística
La programación artística contará con la participación de comparsas de Federación y Concordia, en representación de los carnavales entrerrianos, y de la Embajada Cultural del Festival Nacional del Chamamé de Federal.
Además, se presentará la campaña turística “Entre Ríos, friendly por naturaleza”, destinada a promocionar los paisajes, destinos y actividades de las 10 microrregiones entrerrianas.
La apertura oficial en Federación dará continuidad a la presentación de la temporada de verano 2027, realizada el jueves 19 de noviembre en Buenos Aires. Ambas actividades forman parte de la estrategia de promoción turística provincial para la próxima temporada estival.