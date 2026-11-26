UPCN solicitó al Gobierno de Entre Ríos la implementación de una licencia especial para trabajadores estatales afectados por la emergencia hídrica, con goce íntegro de haberes o la justificación plena de las inasistencias. La medida estaría destinada a quienes deban ser evacuados como consecuencia de las crecidas de los ríos, inundaciones e intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

El planteo se fundamentó en el Decreto Nº 2660/2026, que declaró la emergencia hídrica en todo el territorio entrerriano por un plazo de 180 días. El sindicato pidió que la medida alcance a todos los organismos de la administración pública provincial.

La propuesta busca evitar descuentos salariales o sanciones a los trabajadores que no puedan concurrir a sus lugares de trabajo por encontrarse en situación de evacuación.

El pedido de UPCN en paritarias

La iniciativa forma parte del pliego de reivindicaciones que UPCN presentó para la reunión paritaria de la semana pasada, que finalmente no se concretó.

“Tenemos la intención de presentarla en ese ámbito. Hemos avanzado en las conversaciones con el Gobierno y es inminente el llamado a paritarias”, señalaron desde el gremio.

Asimismo, adelantaron que, “de demorarse la audiencia en la Secretaría de Trabajo, vamos a pedir que se avance en este tema y que luego quede consolidado en la paritaria”.

Antecedentes en otras provincias

UPCN argumentó que existen antecedentes normativos y administrativos en Santa Fe y Buenos Aires que respaldan la solicitud.

“La emergencia hídrica exige respuestas concretas. No puede ser que aquellos compañeros que estén evacuados, además tengan que afrontar la pérdida de parte de sus ingresos por no poder concurrir a trabajar”, subrayó el sindicato.