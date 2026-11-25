La Cámara Federal revocó los sobreseimientos de Flavio y Rosana Caputo y ordenó profundizar la investigación por el presunto financiamiento de Revolución Federal. Los jueces consideraron prematuro el cierre de la causa y solicitaron nuevas medidas de prueba.
La Cámara Federal porteña revocó los sobreseimientos de Flavio Luis Nicolás Caputo y Rosana Pía Caputo en la investigación por el presunto financiamiento de Revolución Federal, agrupación investigada por sus actividades violentas y su supuesto vínculo con el atentado contra Cristina Kirchner. Los magistrados ordenaron profundizar las actuaciones y producir nuevas pruebas.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, quienes hicieron lugar a los recursos presentados por las querellas de Cristina Fernández de Kirchner y Juan Grabois.
Los camaristas consideraron que el sobreseimiento dictado en primera instancia había resultado prematuro, debido a que todavía existían medidas probatorias pendientes y no se había alcanzado el grado de certeza necesario para cerrar definitivamente la investigación.
Los argumentos de la Cámara Federal
En su resolución, los magistrados señalaron que la conclusión anticipada de una investigación debía sustentarse en elementos contundentes que permitieran descartar las hipótesis bajo análisis.
Para fundamentar esa posición, citaron un precedente de la Cámara Federal de Casación Penal, según el cual el cierre de un expediente en esas condiciones debe respaldarse en una “prueba inequívoca que despeje toda posibilidad de duda”.
Asimismo, remarcaron el derecho de las querellas a proponer medidas de prueba pertinentes y solicitar su producción antes de que se disponga la clausura definitiva del proceso judicial.
Los tres testimonios que deberán incorporarse a la investigación
Uno de los aspectos centrales del fallo fue la necesidad de recibir las declaraciones testimoniales de Ailén Vallero, Evelyn Balboa y María Isabel Said, consideradas de “especial relevancia probatoria” por los integrantes del tribunal.
Según los camaristas, esos testimonios podrían aportar información para corroborar o descartar la hipótesis del presunto financiamiento de Revolución Federal mediante operaciones comerciales relacionadas con el amoblamiento de un edificio en Añelo, Neuquén.
La investigación se había iniciado a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectaron transferencias por más de $6,5 millones entre enero y agosto de 2022, provenientes de los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur, administrados por Caputo Hermanos.
Las operaciones comerciales bajo investigación
Los movimientos de dinero tuvieron como destino cuentas de Jonathan Morel, referente de Revolución Federal; Ailén Vallero, quien habría trabajado en su carpintería, y Evelyn Balboa, expareja del dirigente.
La Justicia buscó determinar si esas transferencias correspondieron exclusivamente a trabajos de carpintería y provisión de muebles para el edificio Espacio Añelo o si existió un mecanismo destinado a financiar las actividades de la agrupación.
La querella de Cristina Kirchner, representada por el abogado Marcos Aldazabal, cuestionó las circunstancias en las que se estableció la relación comercial entre Rosana Caputo y Morel, así como la magnitud de los trabajos encargados al carpintero.
Los cuestionamientos de las querellas
Aldazabal sostuvo que Morel contaba con un emprendimiento de pequeñas dimensiones y que, pese a inconvenientes registrados en una operación comercial anterior, posteriormente recibió el encargo de equipar un edificio completo.
Otro de los aspectos cuestionados fue el pago en efectivo del 32% del presupuesto. Según argumentó la querella, ese porcentaje se apartaba de la modalidad habitual de la empresa, cuyos desembolsos en efectivo no superaban el 5%. También señaló inconsistencias en la documentación respaldatoria.
Por su parte, la representación legal de Juan Grabois reclamó explicaciones sobre dos facturas emitidas por María Isabel Said y solicitó profundizar el análisis de la coincidencia temporal entre los desembolsos del fideicomiso y las actividades públicas de Revolución Federal.
La postura del fiscal Gerardo Pollicita
El fiscal Gerardo Pollicita había consentido los sobreseimientos de los hermanos Caputo, aunque formuló observaciones respecto de algunos aspectos de la investigación.
En su presentación, reconoció que las medidas realizadas permitieron detectar “ciertas irregularidades indiciarias”, pero consideró que no se había alcanzado el grado de sospecha necesario para sostener que los fondos tuvieron como finalidad financiar a Revolución Federal.
También señaló que el análisis de las comunicaciones de integrantes de la agrupación no permitió encontrar conversaciones entre Morel y Rosana Caputo relacionadas con actividades ajenas al vínculo laboral. Sin embargo, advirtió sobre la existencia de una factura que no tenía correspondencia con los comprobantes analizados.
La defensa negó el financiamiento a Revolución Federal
El abogado defensor Matías Cúneo Libarona sostuvo durante la audiencia que no existían pruebas suficientes para afirmar que los hermanos Caputo hubieran financiado a la agrupación.
Explicó que el edificio Espacio Añelo había sido proyectado para alojar a trabajadores vinculados con la explotación petrolera de Vaca Muerta y que Rosana Caputo había recibido el encargo de ocuparse de su amoblamiento.
Además, argumentó que la contratación de Morel respondió a las características y al presupuesto del proyecto. Según la defensa, las operaciones habían sido facturadas y los movimientos de dinero se encontraban documentados.
Los antecedentes de la causa por Revolución Federal
La investigación por el presunto financiamiento se desarrolló en paralelo al expediente principal contra integrantes de Revolución Federal, entre ellos Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra.
En noviembre de 2022, el juez de primera instancia consideró acreditada la organización de una agrupación que difundía mensajes intimidantes y violentos contra funcionarios nacionales y sus simpatizantes. El magistrado relacionó ese contexto de violencia con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner del 1 de septiembre de 2022.
En febrero de 2023, la Sala I confirmó parcialmente los procesamientos y modificó la calificación legal, al encuadrar provisoriamente las conductas en el delito de incitación a la violencia colectiva.
Con la nueva resolución, la Cámara Federal dispuso que el juez de primera instancia continúe con la investigación sobre Flavio y Rosana Caputo. La revocación de los sobreseimientos no implicó una declaración de culpabilidad, sino la necesidad de completar las medidas probatorias pendientes.