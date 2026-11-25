La Justicia anuló la cesantía de un empleado de la Municipalidad de Gualeguaychú y ordenó su reincorporación y el pago de los salarios caídos. Los fondos que deberá desembolsar el Municipio estaban destinados a la compra de una ambulancia, según fuentes municipales.
La Municipalidad de Gualeguaychú deberá desembolsar más de 140 millones de pesos tras un fallo judicial que declaró la nulidad de la cesantía de un empleado municipal. Asimismo, la Justicia determinó que la sanción disciplinaria fue aplicada fuera de los plazos legales y sin pruebas suficientes para acreditar los hechos atribuidos al trabajador.
La resolución, ratificada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, estableció la reincorporación del agente a su puesto laboral, el pago de los salarios caídos y las costas del proceso judicial.
Según trascendió de fuentes municipales, los recursos económicos que deberán destinarse al cumplimiento de la sentencia estaban previstos para la adquisición de una ambulancia.
El origen del conflicto administrativo
El caso se remontó a 2010, cuando se le atribuyeron al trabajador una serie de hechos que motivaron el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. El objetivo era determinar su responsabilidad y establecer si correspondía aplicarle una sanción.
En octubre de 2013, la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina emitió su dictamen. A partir de ese momento, el Departamento Ejecutivo Municipal disponía de un plazo de 15 días para adoptar una decisión.
Sin embargo, transcurrieron aproximadamente dos años y medio hasta que, en 2016, el Ejecutivo dispuso mediante un decreto la cesantía del agente, quien había mantenido su relación laboral con la administración municipal durante ese período, publicó Análisis.
Los fundamentos de la Justicia para anular la cesantía
El trabajador cuestionó la legalidad de la medida y presentó un reclamo que llegó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Concepción del Uruguay.
Tras analizar las actuaciones, el tribunal determinó que los hechos invocados para justificar la desvinculación no estaban debidamente acreditados. Asimismo, estableció que la acción disciplinaria había prescripto, por lo que el Municipio ya no estaba facultado para aplicar la sanción.
En consecuencia, la Cámara declaró la nulidad del decreto, ordenó la reincorporación del empleado y dispuso el pago de los salarios caídos, con los descuentos legales correspondientes, además de las costas judiciales.