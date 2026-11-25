Un grupo de motociclistas realizará una caravana solidaria en Paraná este domingo 29 de noviembre, con el objetivo de recolectar donaciones destinadas a las familias de Bajada Grande afectadas por la creciente del río Paraná. La actividad se desarrollará entre las 15.30 y las 18, en inmediaciones del nuevo puente de Circunvalación.

Gabriel Exner, organizador de la denominada “Caravana Grau”, explicó a Elonce que la iniciativa surgió con la intención de colaborar con quienes atraviesan dificultades a raíz de las inundaciones y promover una jornada de encuentro entre motociclistas y vecinos.

“La idea es ayudar a los que están pasando necesidad en Bajada Grande y también cambiar la forma en que las personas nos ven a nosotros, a los que andamos en el tema de las motos”, manifestó.

Cuándo y dónde se realizará la caravana solidaria

El encuentro tendrá lugar en inmediaciones del nuevo puente de Circunvalación, donde los organizadores recibirán las donaciones de quienes deseen sumarse a la iniciativa, independientemente de que participen o no con sus motos.

Exner indicó que la actividad fue coordinada con autoridades municipales y que contará con presencia policial. Asimismo, señaló que todavía debía completar algunas gestiones ante el municipio.

“Queremos pasar un buen momento entre todos, amigos, conocidos y vecinos. Lo que quiero es que los vecinos de la zona se puedan acercar y dejar algún alimento, ropa o lo que sea, porque todo sirve”, expresó.

Qué donaciones recibirán para las familias inundadas

Los organizadores convocaron a la comunidad a colaborar con distintos elementos de primera necesidad, entre ellos:

Alimentos.

Ropa.

Pañales.

Bidones de agua.

Las donaciones podrán entregarse durante el desarrollo de la jornada solidaria, entre las 15.30 y las 18.

“No puede faltar la diversión de cada uno y el granito de arena que puedan aportar”, sostuvo Exner, quien extendió la invitación a todos los vecinos interesados en colaborar.

Motociclistas de distintas localidades entrerrianas

Si bien todavía no había una estimación definitiva sobre la cantidad de participantes, el organizador adelantó que esperan la llegada de motociclistas provenientes de diferentes puntos de Entre Ríos.

“Son muchas motos y no cuento con un número definitivo, porque vienen de muchos lados: de María Grande, Crespo, Diamante, más los que están acá”, detalló.

Otro de los objetivos de la convocatoria será demostrar que los motociclistas pueden organizar actividades solidarias, compartir un momento de recreación y respetar las normas de tránsito.

Buscan extender las iniciativas solidarias a otros barrios

Exner manifestó que la jornada también pretende modificar la percepción negativa que existe sobre determinados grupos de motociclistas y demostrar su capacidad para involucrarse en acciones comunitarias.

“Como todos, laburamos y podemos llegar a hacer un bien por quienes están pasando esta situación”, señaló.

"Caravana Grau" solidaria a beneficio de los afectados por la creciente

Además, no descartó organizar nuevas actividades para colaborar con habitantes de otros sectores ribereños de Paraná afectados por el avance del agua.

“No lo podemos hacer solamente una vez, lo podemos hacer varias veces para ayudar, porque no solamente los de Bajada Grande están pasando un mal momento. También están los de La Toma, Puerto Sánchez y Arenales”, concluyó en diálogo con Elonce.