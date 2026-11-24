El grupo de tejedoras del Club Atlético Talleres de Paraná, junto con la Asociación Civil Soy lo que Doy y la Secretaría de Extensión de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), lanzó una campaña solidaria para Navidad destinada a recolectar juguetes y alimentos no perecederos para familias que atraviesan dificultades económicas.

La iniciativa se extenderá hasta el 10 de diciembre y las donaciones serán distribuidas entre los merenderos con los que habitualmente colabora la organización.

Laura Alcain, integrante del grupo de tejedoras y de la asociación civil, explicó a Elonce que se trata de una de las numerosas acciones solidarias que desarrollaron durante el año y de la segunda experiencia conjunta con la Universidad Tecnológica, que también participó de una campaña escolar en marzo.

Qué donaciones reciben para Navidad

“Nuestra intención es colaborar de alguna manera con la mesa navideña y con esa fecha especial que es la Navidad. Todo niño espera un regalito, algún presente o alguna comida rica”, expresó Alcain.

En ese sentido, detalló que reciben juguetes nuevos o usados en buen estado, además de alimentos no perecederos, especialmente aquellos que forman parte de las tradicionales celebraciones de fin de año.

“Pretendemos que sean garrapiñadas, pan dulces, budines, latas de duraznos, elementos que podamos repartir para colaborar con la mesa navideña. Los tiempos son difíciles y es nuestro granito de arena para tratar de ayudar”, sostuvo.

Dónde y hasta cuándo se puede colaborar

Por su parte, Juliana Vidal, integrante del grupo de tejedoras y de Soy lo que Doy, indicó que las donaciones podrán acercarse a las sedes del club Talleres de calle Hipólito Yrigoyen y Toribio Ortiz, como así también a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná.

En esos espacios se dispusieron cajas identificadas con los logos de las instituciones participantes para que los vecinos puedan depositar sus aportes.

“Son fechas especiales en las que todos necesitamos tener una alegría, más los chicos y las niñas, que se merecen lo mejor. Quizás hoy la familia no puede comprarles algo y nosotros podemos dar esa ayudita”, manifestó Vidal.

Un llamado a la solidaridad de la comunidad

La integrante de la asociación confirmó que la recepción de donaciones continuará hasta el 10 de diciembre. Posteriormente, los juguetes y alimentos serán entregados a los merenderos que acompañan durante todo el año.

En tanto, Stella Maris Cardoso, otra de las impulsoras de la campaña, convocó a los vecinos a sumarse a la propuesta y recordó las dificultades que también atraviesan las familias afectadas por las inundaciones.

“Espero que a la gente se le mueva un poquito el corazón y que pueda colaborar con lo que sienta, con lo que pueda. Todo lo que esté en buen estado será bien recibido”, señaló.

Una tarea solidaria que se mantiene durante todo el año

Cardoso destacó que el grupo lleva adelante distintas campañas solidarias y que, en cada oportunidad, encuentra una respuesta favorable por parte de la comunidad paranaense.

Tejedoras del club Talleres lanzaron campaña solidaria para Navidad

“La gente tiene un corazón inmenso, colabora muchísimo con juguetes, con lana. Traen lo que pueden y lo dejan acá”, valoró.

Con esta nueva campaña solidaria para Navidad, las instituciones buscan contribuir a que más familias puedan compartir una mesa navideña y que los niños reciban un regalo durante las fiestas de fin de año.