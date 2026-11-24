La venta de carne de paloma en una carnicería de Misiones generó sorpresa y polémica en medio de la caída del consumo de carne vacuna y las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la población argentina. El comercio ofreció dos pichones por $4.999 como alternativa a otros productos cárnicos de mayor precio.

La situación se conoció a través de un informe de Crónica TV, en el que el periodista Quique Ortiz visitó el establecimiento y mostró cómo las aves eran exhibidas junto a otros cortes de carne.

La particular oferta llamó la atención de los consumidores, quienes manifestaron su sorpresa ante la comercialización de un producto que, si bien se consume en algunas zonas rurales, no suele encontrarse en las carnicerías.

Cuánto cuesta la carne de paloma

El comercio misionero ofreció dos pichones de paloma por $4.999, lo que representó un valor aproximado de $2.500 por unidad.

“Es la primera vez que veo en mi vida. He escuchado que comen palomas en el campo, pero en oferta, en carnicerías, no lo vi nunca”, expresó una de las entrevistadas durante el informe televisivo.

Por su parte, el comerciante explicó que el consumo de estas aves no era una práctica desconocida en Misiones, aunque su comercialización despertó interés entre quienes buscaban opciones más económicas.

“Es una alternativa para llegar a fin de mes”

El carnicero vinculó la venta del producto con las necesidades económicas de sus clientes y comparó su sabor con el de la carne de gallina.

“Es una alternativa para llegar a fin de mes”, sostuvo el comerciante al explicar los motivos de la particular propuesta.

Además, destacó las características de presentación del producto. “A nosotros nos conviene porque viene suelta de bolsitas individuales. No tienen agua, no tienen agregados”, señaló.

De dónde provendría la carne de paloma

De acuerdo con el informe periodístico, los pichones comercializados en el establecimiento podrían provenir de Brasil, ante el ingreso irregular de productos cárnicos a través de la frontera.

Sin embargo, la información difundida no permitió confirmar la procedencia de las aves ni las condiciones sanitarias bajo las cuales fueron comercializadas.

La caída del consumo de carne vacuna en Argentina

El episodio se conoció en un contexto de retracción del consumo de carne vacuna, uno de los alimentos históricamente representativos de la mesa argentina.

Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), difundidos por Perfil, el consumo de carne vacuna por habitante registró una caída del 11,2% en octubre.