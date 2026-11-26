El Gobierno nacional asignó más de $46.277 millones para distribuir entre 1.076 asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país, de las cuales 61 pertenecen a Entre Ríos. La medida quedó establecida mediante la Resolución 1217/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, determinó que cada una de las instituciones beneficiarias recibirá un subsidio de $43.009.278,33, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios N.º 25.054 y sus modificatorias.

Los recursos deberán destinarse a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y demás elementos utilizados para combatir incendios y garantizar la protección civil de la población, así como también para su conservación y mantenimiento en condiciones de uso.

Bomberos voluntarios: cuánto dinero recibirá Entre Ríos

De acuerdo con el Anexo I de la resolución, Entre Ríos cuenta con 61 asociaciones de bomberos voluntarios beneficiarias, que recibirán en conjunto $2.623.565.978,13.

A ese importe se sumarán los recursos asignados a la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, que percibirá $187.184.331,60 para gastos de funcionamiento y otros $187.184.331,60 destinados a capacitación.

De esta manera, entre las asociaciones y la Federación provincial, Entre Ríos tendrá asignados $2.997.934.641,33, de acuerdo con los montos consignados en los dos anexos de la resolución.

Los 61 cuarteles de bomberos voluntarios beneficiados en Entre Ríos

Según la nómina oficial, las asociaciones entrerrianas alcanzadas por el subsidio nacional son las siguientes:

• Alcaraz

• Aldea Brasilera

• Amigos de los Bomberos Voluntarios de Paraná

• Arroyo Barú

• Basavilbaso

• Bovril

• Caseros

• Ceibas

• Centenario de Crespo

• Cerrito

• Chajarí

• Colón

• Colonia Elía

• Concepción del Uruguay

• Concordia

• Diamante

• Doctor Antonio Saieg

• Enrique Carbó

• Federación

• Federal

• Feliciano

• General Campos

• General Galarza

• General Ramírez

• Gobernador Maciá

• Gobernador Mansilla

• Gualeguay

• Gualeguaychú

• Hasenkamp

• Hernandarias

• Ibicuy

• Larroque

• Libertador San Martín

• Lucas González

• María Grande

• Nogoyá

• Oro Verde

• Paraná (Asociación Amigos de los Bomberos Voluntarios)

• Pronunciamiento

• Pueblo Brugo

• Pueblo General Belgrano

• Rosario del Tala

• San José

• San Justo

• San Salvador

• Santa Anita

• Santa Elena

• Sauce de Luna

• Sauce Montrull

• Seguí

• Ubajay

• Urdinarrain

• Valle María

• Victoria

• Villa Clara

• Villa del Rosario

• Villa Domínguez

• Villa Elisa

• Villa Hernández

• Villa Paranacito

• Villa San Antonio

• Villaguay

Cada una de estas instituciones tendrá asignado el mismo importe de $43.009.278,33, conforme a la distribución establecida en el artículo primero de la resolución.

Distribución de fondos para funcionamiento y capacitación

El Ministerio de Seguridad Nacional también dispuso la asignación de $3.559.844.877,75 entre las federaciones provinciales de bomberos voluntarios para afrontar gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente.

Asimismo, destinó otros $3.559.844.877,75 a esas entidades para financiar la capacitación de los bomberos voluntarios y los directivos de las instituciones. La distribución se efectuó de manera proporcional a la cantidad de asociaciones afiliadas a cada federación.

Por otra parte, se asignaron más de $3.559 millones al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, destinados exclusivamente al funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios.

La Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, contará además con $1.186.614.971,34 para gastos de fiscalización, adquisición de equipamiento, capacitación, formación de instructores y subsidios extraordinarios en situaciones de emergencia, entre otros conceptos.

Los requisitos para recibir los subsidios

La resolución estableció que los pagos estarán sujetos a la presentación de las rendiciones de cuentas correspondientes a los subsidios anteriores, de acuerdo con el cronograma de vencimientos de cada institución.

Las asociaciones también deberán contar con toda la documentación actualizada que exige el Reglamento para la Gestión y Rendición de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, aprobado mediante la Resolución 224/2026.

Las rendiciones deberán efectuarse mediante el módulo digital habilitado para tal fin. En caso de detectarse incumplimientos administrativos o anomalías operativas en la utilización de los recursos, la autoridad de aplicación podrá suspender a las instituciones beneficiarias, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.