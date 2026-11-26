Rodolfo Arruabarrena destacó el rendimiento de Boca Juniors tras la victoria por 2 a 0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, este miércoles en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El entrenador valoró la respuesta de sus dirigidos luego de la consagración en la Copa Sudamericana y el regreso desde Colombia.

“Lo importante es que el equipo volvió a decir presente, después de un viaje largo”, expresó el director técnico, quien resaltó la concentración de sus jugadores para afrontar un nuevo compromiso eliminatorio.

En ese sentido, el Vasco coincidió con el capitán Leandro Paredes respecto de que la conquista de un título internacional “puede traer una pequeña relajación mental”. Sin embargo, consideró que sus dirigidos respondieron de manera positiva ante el conjunto mendocino.

Arruabarrena destacó el compromiso de los jugadores

El entrenador manifestó su satisfacción por la predisposición del plantel, pese al desgaste físico que significaron la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y el posterior viaje desde Barranquilla.

Arruabarrena aseguró que sus futbolistas “estuvieron muy bien” y destacó que “todos querían jugar”, independientemente del cansancio acumulado durante los últimos días.

Asimismo, explicó que decidió preservar a Santiago Ascacibar debido a un problema físico. Al recordar el esfuerzo que realizó el mediocampista para participar de la definición continental, expresó: “No sé cómo hizo”.

El análisis del triunfo y la ilusión de los hinchas

Respecto del funcionamiento colectivo, el Vasco consideró que Boca disputó un partido “serio”, en el que sus jugadores lograron “manejar los momentos” del encuentro.

No obstante, también identificó un aspecto que deberá corregir de cara a los próximos compromisos. “Tal vez abusamos un poco de la posesión en salida durante el último tramo del partido”, reconoció.

Por otra parte, Arruabarrena aseguró que la ilusión de los simpatizantes xeneizes lo “pone contento” y destacó la identificación que existe entre el plantel y los hinchas, quienes acompañaron al equipo en su regreso a la Bombonera tras la consagración internacional.

Los próximos desafíos de Boca

Sin demasiado tiempo para celebrar la clasificación, el entrenador puso el foco en la recuperación física de sus dirigidos y en la preparación para los compromisos que afrontarán durante los próximos días.

En ese contexto, remarcó la importancia de “ir al hotel a descansar, para entrenar mañana a la mañana”.

Boca enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura, mientras que el próximo miércoles 2 de diciembre se medirá ante Platense en la final de la Copa Argentina. El conjunto de Arruabarrena buscará ampliar su cosecha de títulos durante el cierre de 2026.