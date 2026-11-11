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Política Negociaciones salariales en Entre Ríos

Paritarias estatales: el Gobierno ofreció un aumento del 4% y volverán a reunirse la próxima semana

El Gobierno de Entre Ríos presentó una propuesta de incremento salarial del 4%, calculado sobre los haberes de octubre. El aumento se liquidaría con los sueldos de noviembre. La negociación con UPCN y ATE continuará el martes 17.

11 de Noviembre de 2026
Paritarias estatales: el Gobierno ofreció un aumento del 4%.
Paritarias estatales: el Gobierno ofreció un aumento del 4%. Foto: (GPER).

El Gobierno de Entre Ríos presentó una propuesta de incremento salarial del 4%, calculado sobre los haberes de octubre. El aumento se liquidaría con los sueldos de noviembre. La negociación con UPCN y ATE continuará el martes 17.

Las paritarias estatales de Entre Ríos continuaron este miércoles con una propuesta de aumento salarial del 4% presentada por el Gobierno provincial a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Tras el encuentro, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 17 de noviembre, a las 8.30.

La oferta, formulada en el marco de la negociación paritaria 2026, contempla un incremento del 4% para los trabajadores del escalafón general, tomando como base los salarios correspondientes a octubre de este año.

El mismo porcentaje se aplicaría al salario mínimo del escalafón general y de enfermería, así como a las asignaciones familiares y sus respectivos tramos, según precisaron los representantes del Ejecutivo.

 

Cuándo se pagaría el aumento salarial

 

Desde el Gobierno provincial informaron que la actualización propuesta se liquidaría con los haberes de noviembre, aunque el ofrecimiento todavía no fue acordado con las organizaciones sindicales.

Durante la reunión también se abordaron otros planteos realizados por UPCN y ATE, que exceden la discusión estrictamente salarial y quedaron pendientes de análisis.

 

En ese contexto, los representantes gubernamentales propusieron continuar las conversaciones para evaluar los distintos puntos presentados por los gremios.

La próxima reunión paritaria

 

Finalmente, ambas partes acordaron retomar el diálogo el martes 17 de noviembre, a las 8.30, cuando continuará el tratamiento de la propuesta salarial y los demás reclamos sindicales.

Temas:

Paritarias Gobierno provincial ATE UPCN salarios
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