Miércoles de Paseo: 80 comercios ofrecen descuentos y habrá actividades culturales en la peatonal de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La sexta edición de Miércoles de Paseo se desarrolla en la Peatonal San Martín de Paraná. Participan 80 comercios con promociones, ofertas y propuestas gastronómicas. Desde las 18 habrá espectáculos e intervenciones culturales para toda la familia.
Miércoles de Paseo en Paraná celebra este 11 de noviembre su sexta edición en la Peatonal San Martín, con la participación de 80 comercios que ofrecen descuentos, promociones y actividades para toda la familia. La propuesta busca impulsar las ventas y recuperar el tradicional paseo por el microcentro.
La iniciativa es organizada por la Cámara de Comerciantes del Microcentro y el Centro Comercial e Industrial, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. Se desarrolla bajo la modalidad de feria el segundo miércoles de cada mes.
El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, explicó a Elonce que los locales pueden extender sus propuestas hacia la vía pública mediante percheros, mesas y exhibiciones. Además, desde las 18 horas habrá intervenciones culturales con payasos, malabares y espectáculos en distintos puntos de la peatonal.
Descuentos y promociones en 80 comercios
Marcelo Rulleri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro, destacó la respuesta del público. "La valoración es muy positiva porque se instaló en la ciudad", afirmó.
El comerciante señaló que las jornadas permiten incrementar las ventas respecto de los días habituales. "La idea principal, además de ir sumando ventas, es que la gente siga tomando la peatonal como un paseo", expresó.
También aclaró que los 80 negocios adheridos ofrecen beneficios, aunque no todos instalan puestos en la calle. Algunos mantienen las promociones dentro de sus establecimientos.
Ofertas gastronómicas y accesorios desde $1.000
La responsable de un local gastronómico adherido confirmó que ofrecerán un 15% de descuento en efectivo y dispondrán mesas en el exterior desde aproximadamente las 18 horas.
Por su parte, otra comerciante que participa de la iniciativa, destacó el interés de los clientes. "La gente, muy contenta, siempre nos pregunta cuándo es la feria", comentó. Su negocio ofrece fundas y accesorios para celulares desde $1.000.
Finalmente, Bustamante recordó que la actividad forma parte de la campaña municipal Elegí Acá, destinada a fortalecer el comercio local. Según datos correspondientes a 2025, el sector genera aproximadamente 21.400 puestos de trabajo, equivalentes al 17% del empleo de Paraná.