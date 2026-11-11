El agua avanzó sobre las viviendas de Bajada Grande: “Tenemos miedo de lo que pueda venir”

La crecida del río Paraná continuó avanzando sobre las viviendas de Bajada Grande, en la capital entrerriana, donde gran parte de Cortada T quedó cubierta por el agua. Durante una recorrida de Elonce, Oscar Romero, un vecino del sector, mostró cómo la inundación había alcanzado su patio y garaje, mientras permanecía atento ante la posibilidad de que el río ingresara al interior de su casa.

El panorama era preocupante en las inmediaciones del Camino Costero, donde varias propiedades quedaron rodeadas por el agua y algunas familias debieron abandonar sus hogares. Según estimaciones de los residentes, en determinados sectores de la bajada hacia el río había aproximadamente dos metros de profundidad.

"Tengo agua dentro del garaje. Lo único bueno es que todavía no ha entrado dentro de casa, pero estamos peligrando en cualquier momento", relató Romero mientras recorría su propiedad junto al móvil de Elonce.

El vecino explicó que el agua también podía ingresar desde abajo del piso o por los laterales de la construcción, debido a la presión generada por la creciente.

"Estamos en alerta todo el tiempo"

Romero reconoció que la situación generaba preocupación entre las familias que permanecían en el barrio, especialmente por la incertidumbre sobre la evolución del río durante las próximas semanas. "Estamos en alerta todo el tiempo porque todos los vecinos tenemos miedo. Hay gente que está preocupada por lo que pueda venir en diciembre", expresó.

El hombre aclaró que, aunque su vivienda todavía no había sufrido el ingreso de agua en los ambientes principales, otras propiedades cercanas ya estaban inundadas. "Estamos tranquilos en el sentido de que a nosotros todavía no nos pasó nada, pero hay otra gente que la está pasando mal", señaló.

En Cortada T conviven residentes permanentes y propietarios de casas utilizadas durante los fines de semana. Algunas familias debieron retirarse debido a que el agua alcanzó niveles considerables dentro de sus viviendas.

El agua ingresó rápidamente a las calles

Durante la entrevista, Romero recordó que el avance del agua se había acelerado durante la jornada anterior, cuando una calle paralela al Camino Costero comenzó a inundarse repentinamente. "Estábamos conversando y se vino de golpe. Parecía uno de esos caños grandes que largan agua. Entraba y entraba agua", describió.

El vecino mencionó que en el sector se habían realizado movimientos de tierra y trabajos sobre algunas contenciones, aunque no pudo confirmar si esas tareas tuvieron relación con el ingreso repentino del agua.

Según explicó, la creciente también afectó la circulación por los caminos internos del barrio, donde algunos tramos quedaron completamente anegados.

La situación obligó a los habitantes a modificar sus recorridos habituales y extremar las precauciones para desplazarse entre las viviendas.

Crecida del Paraná: el agua avanzó sobre casas de Bajada Grande

El patio quedó inundado y el agua se acercó a la casa

Durante la recorrida, Romero abrió las puertas de su propiedad para mostrar el avance del río. Las imágenes registradas por Elonce permitieron observar que el agua cubría gran parte del patio y alcanzaba sectores cercanos a las rodillas.

El vecino explicó que la altura había aumentado considerablemente en poco tiempo. "Ayer estaba hasta donde tienen las botas y ahora miren hasta dónde llegó", manifestó mientras señalaba el nivel alcanzado.

La vivienda se encontraba en un sector ligeramente más elevado que otras construcciones de la zona, lo que hasta ese momento había evitado que el agua ingresara a los ambientes principales.

Sin embargo, el hombre reconoció que ya había comenzado a tomar medidas preventivas para proteger sus pertenencias. "He levantado todas mis cosas arriba de las mesas. Estoy esperando a ver qué pasa. Si entra el agua, por lo menos lo único que tengo que sacar es la cama", explicó.

"No es lo mismo estar en tu casa que en casa ajena"

Consultado sobre la posibilidad de abandonar su vivienda si el agua continuaba avanzando, Romero aseguró que tenía previsto trasladarse a otro domicilio. "No, si entra el agua, no me voy a quedar. Ya tengo dónde ir, me han invitado", afirmó.

No obstante, reconoció que dejar su hogar representaba una situación difícil, especialmente por la incomodidad que podía generar depender de otras personas. "No es lo mismo estar en tu casa que en casa ajena. Uno piensa que molesta en la casa de otra gente, uno quiere estar en su casa", expresó.

El vecino también explicó que algunas familias permanecían en sus propiedades pese a las inundaciones, principalmente por temor a posibles robos u ocupaciones.

Según relató, había residentes que habían elevado sus muebles y objetos personales para evitar daños mientras aguardaban la evolución del río.

Preocupación por animales y riesgos sanitarios

Otro de los aspectos que generaba inquietud entre los vecinos era la posible aparición de animales desplazados por el agua, especialmente serpientes y otras especies que suelen encontrarse en sectores cercanos al río.

Romero aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no había observado animales peligrosos en su propiedad. "Estamos preparados para eso, pero por ahora no pasó nada", indicó.

Sin embargo, recordó que durante una creciente anterior habían observado un pequeño yacaré en las inmediaciones de las viviendas.

El hombre también describió las condiciones del agua acumulada en su patio, que presentaba suciedad y escasa circulación. "Es agua quieta, sucia. No es como en el río", explicó.

En otros sectores de Bajada Grande, familias con niños pequeños también manifestaron preocupación por la posibilidad de encontrar animales dentro de sus casas, especialmente durante la noche.