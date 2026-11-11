El río avanza sobre Bajada Grande: "Tengo miedo de que el agua se lleve mi casa"

La crecida del río Paraná agravó la situación de las familias de Bajada Grande, en la ciudad de Paraná, donde el agua avanzó sobre calles, patios y viviendas durante los últimos días. Con el río en 5,38 metros a las 9 de este miércoles y una proyección estimada de 5,70 metros para fin de mes, numerosos vecinos permanecían en sus hogares pese a las inundaciones, principalmente por temor a perder sus pertenencias. Durante una recorrida de Elonce por el Camino Costero, los afectados relataron cómo enfrentaban la emergencia y solicitaron colaboración para proteger sus casas.

El panorama era especialmente complicado en los sectores más bajos, donde el agua había cubierto los caminos y dificultaba el ingreso a las viviendas. Algunas familias fueron evacuadas, mientras que otras decidieron permanecer en el lugar para cuidar sus pertenencias.

"Acá hay gente que está abajo del agua, que ya tiene las casas inundadas. Hay gente evacuada, con necesidades y con chicos", relató Nora Sosa, una vecina que llevaba 28 años viviendo en la zona.

La mujer aseguró que había atravesado otras crecientes, pero reconoció que esta situación generaba incertidumbre por la rapidez con la que avanzó el agua.

"En cuestión de horas, el agua tapó todo"

Nora explicó que el ingreso del agua se produjo de manera repentina durante el último fin de semana, cuando el río comenzó a ocupar sectores que hasta entonces permanecían secos.

"Esto fue de golpe, el fin de semana. En cuestión de horas, el agua tapó todo. El domingo, el agua estaba al borde de la huerta y, durante la madrugada, tomó toda la calle", recordó.

La vecina señaló que parte del avance se produjo a través de las cavas conectadas con el río, que comenzaron a llenarse y facilitaron el ingreso del agua hacia las viviendas.

En ese contexto, destacó el acompañamiento municipal, aunque solicitó mayores recursos para continuar construyendo defensas. "Estamos agradecidos con todo lo que están haciendo los chicos de la Municipalidad, pero necesitamos bolsas de arena para seguir haciendo las defensas, repelente, lavandina y otras cosas", manifestó.

También pidió que se repare un poste de electricidad que, según advirtió, presentaba riesgo de caída.

"Tengo miedo de que el agua se lleve mi casa"

Entre los testimonios recogidos por Elonce estuvo el de Rosa, una vecina de 66 años, quien expresó su preocupación por la posibilidad de que la creciente afectara la vivienda que construyó con años de esfuerzo.

"Tenemos miedo porque puede venir una avalancha de agua mientras estamos durmiendo, meterse en la casa y no sabemos cómo vamos a salir", relató.

La mujer explicó que había improvisado un puente para poder salir de su propiedad, debido a que también recibía agua desde la parte posterior del terreno.

A pesar de los riesgos, aseguró que no tenía intenciones de abandonar su hogar. "Mi casita me costó mucho sacrificio hacerla. Tengo miedo de que se la lleve el agua, pero de acá no me voy a ir", expresó.

Al explicar su decisión, mencionó el temor a que personas desconocidas ingresaran a la vivienda durante su ausencia. "Tengo miedo de que me usurpen la casa o me saquen el techo que tanto sacrificio me costó", sostuvo.

Familias con niños permanecen en las zonas inundadas

La situación también generó preocupación entre las familias con niños pequeños, que debieron modificar sus rutinas para evitar accidentes y protegerse de posibles animales desplazados por el agua.

María, de 34 años, contó que prácticamente no podía descansar debido a la necesidad de vigilar constantemente el ingreso de agua y la posible presencia de animales peligrosos.

"No duermo casi porque me levanto cada media hora para mirar si no se cruza alguna yarará o cualquier otra cosa, por la seguridad de las nenas", explicó.

La vecina manifestó su preocupación por la posibilidad de que serpientes u otros animales ingresaran a las habitaciones, especialmente durante la noche.

Además, los residentes advirtieron sobre los riesgos de caminar por los sectores inundados, donde el agua podía ocultar vidrios, residuos y otros elementos peligrosos.

"El agua llega casi hasta la cintura"

Otro de los vecinos consultados, José Luis, recorrió parte del Camino Costero para observar la situación de las familias que permanecían en los sectores más alejados.

Según relató, había tramos donde el agua superaba las rodillas y otros donde alcanzaba casi la cintura. "En la entrada está casi hasta la cintura. En todo el camino tenés agua más arriba de la rodilla y, más adelante, casi hasta la cintura", describió.

El hombre explicó que las viviendas ubicadas sobre la costa eran las más comprometidas y que algunos residentes habían construido defensas con bolsas para intentar frenar el avance.

También aseguró que varias familias decidieron evacuar a mujeres y niños, mientras algunos hombres permanecieron en las propiedades para cuidar sus pertenencias.

"Los chicos y las señoras salieron, pero los esposos se quedaron. No quieren irse por las cosas que tienen", relató.

Denunciaron ingresos a viviendas desocupadas

José Luis aseguró que se habían registrado episodios de vandalismo en algunas construcciones de la zona, una situación que incrementó el temor de quienes debían abandonar sus hogares.

"Ya vandalizaron un par de ranchos. No sacaron nada porque no había nada, pero te hacen perjuicio", manifestó.

Según explicó, los propios vecinos se mantenían comunicados para advertir sobre movimientos sospechosos y proteger las viviendas.

El río avanza sobre las casas en Bajada Grande: vecinos temen perderlo todo y piden ayuda

El hombre recordó que había atravesado otras inundaciones durante más de tres décadas y comparó la situación actual con una creciente anterior que mantuvo la zona anegada durante varios meses.

"Estuvimos cuatro meses bajo el agua. En la parte más alta había más de un metro", recordó.

Sin embargo, consideró que una de las principales particularidades de la creciente actual era la velocidad con la que se habían llenado las cavas y avanzado el agua sobre los caminos.

Una madre con tres hijos pidió ayuda

Durante la recorrida, Elonce también dialogó con Geraldine, una vecina que tenía agua dentro de su vivienda y era madre de tres hijos, entre ellos un bebé de ocho meses.

La mujer explicó que había trasladado parte de sus pertenencias a la casa de su madre y que, por seguridad, pasaba las noches fuera de su hogar. "Saqué algunas cosas para lo de mi mamá. Después vengo de día acá y de noche me voy a dormir allá", contó.

Consultada sobre los motivos por los que continuaba regresando a la vivienda, expresó su preocupación por posibles robos. "No quiero dejar mi casa porque te van a robar lo poco que tenés", afirmó.

Además, pidió comprensión por la situación que atravesaban las familias afectadas. "Lo único que hace la gente es juzgarnos porque no está en nuestro lugar. Necesitamos pañales, ropa, cualquier cosa que nos quieran donar será bienvenida", expresó.

Piden donaciones para las familias afectadas

Los vecinos organizaron una campaña solidaria para reunir elementos de primera necesidad y continuar asistiendo a las familias que permanecían en los sectores inundados. Entre los elementos solicitados mencionaron bolsas vacías para rellenar con arena o tierra, lavandina, repelente, alimentos, pañales, ropa y calzado para niños.

Parte de la asistencia se canalizaba a través del merendero comunitario La Costerita, donde los vecinos preparaban comidas para compartir con las familias de la zona.

"Necesitamos bolsas, porque arena y tierra tenemos. También alimentos para poder hacer un plato de comida para las criaturas, repelente y lavandina", explicaron.

Desde el sector solicitaron que las personas interesadas en colaborar se comunicaran previamente al 0343 153006029 para coordinar la entrega de las donaciones.

En medio de la incertidumbre, las familias destacaron la importancia de la solidaridad y la organización comunitaria para atravesar la emergencia. "Si tenemos unión, podemos salir luchando todos los vecinos juntos", resumió Nora.