El Niño se fortalece: científicos prevén 83% de probabilidad de fase intensa hasta 2027

Mapa global elaborado con datos de ERA5 señala las diferencias térmicas en la superficie marina.

El fenómeno de El Niño se fortalece y podría alcanzar una intensidad excepcional durante los próximos meses, según las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Los especialistas estimaron una probabilidad superior al 83% de que el episodio mantenga condiciones fuertes o muy fuertes hasta el trimestre enero-marzo de 2027, con posibles consecuencias sobre las precipitaciones, las temperaturas y el comportamiento de los ríos en distintas regiones del planeta.

(Infobae).

Las señales más recientes surgieron del océano Pacífico ecuatorial oriental, donde las anomalías de temperatura superficial superaron los 4 grados Celsius por encima de los valores habituales en determinadas áreas. El Centro de Predicción Climática de la NOAA indicó que los registros oceánicos y atmosféricos evidenciaron un fortalecimiento sostenido del fenómeno durante 2026.

Los modelos climáticos también proyectaron una probabilidad del 83% de que el índice relativo de temperatura del Pacífico alcanzara o superara los +2,5 °C durante el trimestre octubre-diciembre. Este escenario despertó especial atención entre los organismos meteorológicos por sus posibles efectos sobre América del Sur y, particularmente, sobre el centro y este de Argentina.

Qué significa el fortalecimiento de El Niño

El Niño forma parte del sistema climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un fenómeno natural que modifica periódicamente las temperaturas del océano Pacífico tropical y altera la circulación atmosférica.

Durante su fase cálida, las aguas superficiales del Pacífico central y oriental registran temperaturas superiores al promedio durante varios meses. Este calentamiento modifica los vientos, la formación de nubes y la distribución de las precipitaciones en diferentes continentes.

En condiciones normales, los vientos alisios desplazan las aguas cálidas hacia Indonesia y Australia, mientras que frente a Perú y Ecuador ascienden aguas profundas y frías, ricas en nutrientes. Sin embargo, durante El Niño esos vientos pierden intensidad y permiten que el agua cálida avance hacia las costas sudamericanas.

Cómo afecta El Niño al clima mundial

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó, en declaraciones previas a Infobae, que este proceso modifica el comportamiento climático a escala global. “El fenómeno de El Niño es una corriente de agua cálida que aparece periódicamente en el Pacífico, alterando el clima global. En el oeste de Sudamérica, en Chile, Perú y Ecuador, hay una corriente normalmente fría, antártica, llamada Humboldt o Perú”, señaló.

El desplazamiento de las aguas cálidas también reduce el ascenso de nutrientes desde las profundidades marinas, lo que puede afectar al fitoplancton y, en consecuencia, a peces, aves y mamíferos que dependen de la cadena alimentaria oceánica.

Además, el fenómeno altera la corriente en chorro del Pacífico, una franja de vientos intensos en altura que influye sobre el desplazamiento de tormentas. Por esa razón, algunas regiones experimentan precipitaciones superiores a las habituales, mientras otras atraviesan períodos más secos.

Qué puede pasar en Argentina durante el verano

Uno de los principales interrogantes estuvo relacionado con las consecuencias que podría tener un episodio intenso de El Niño sobre Argentina, especialmente durante el verano de 2026-2027.

Históricamente, la fase cálida del ENOS estuvo asociada con una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales en sectores del centro y noreste argentino, aunque su comportamiento depende de otros factores atmosféricos. Madelón advirtió sobre la posibilidad de inundaciones más importantes si el fenómeno alcanzaba una intensidad extraordinaria.

“En el caso de Argentina y principalmente en verano, esas lluvias suelen producir inundaciones en todo lo que es del centro hacia el este del país. Si normalmente aparece con inundaciones, este superniño puede aparecer con inundaciones incluso más profundas”, explicó.

Entre Ríos y el Litoral, bajo seguimiento por las lluvias

En el caso de Entre Ríos y otras provincias del Litoral, la evolución de El Niño adquiere especial importancia por su posible influencia sobre las precipitaciones y el comportamiento de las cuencas hidrográficas.

Las lluvias abundantes pueden incrementar los caudales de los ríos Paraná, Uruguay y sus afluentes, aunque las crecidas dependen también de las precipitaciones registradas aguas arriba y de las condiciones propias de cada cuenca.

Por ese motivo, los especialistas consideran fundamental mantener un seguimiento permanente de los pronósticos estacionales y de los niveles hidrométricos, especialmente en localidades ribereñas.

Sin embargo, una mayor probabilidad de lluvias no significa que necesariamente se producirán inundaciones. Los pronósticos climáticos permiten anticipar tendencias generales, pero no determinar con precisión cuándo o dónde ocurrirá un episodio extremo.

La NOAA incorporó un nuevo indicador para medir El Niño

Otro aspecto destacado del informe estuvo relacionado con los métodos utilizados para establecer la intensidad del fenómeno. Tradicionalmente, los científicos emplearon el Índice Oceánico Niño (ONI), que compara las temperaturas del Pacífico central con los promedios históricos.

No obstante, el calentamiento global planteó dificultades para distinguir las anomalías propias de El Niño del aumento general de temperatura de los océanos.

Ante esta situación, la NOAA incorporó durante 2026 el Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), que descuenta el calentamiento medio de los océanos tropicales para obtener una medición más específica.

Durante el trimestre agosto-septiembre-octubre, el RONI registró una anomalía de +2,0 °C, mientras que el indicador tradicional alcanzó +2,5 °C. Ambos valores reflejaron condiciones de elevada intensidad, aunque mediante metodologías diferentes.

El calentamiento global y un escenario de temperaturas récord

El fortalecimiento de El Niño coincidió con un contexto de temperaturas globales excepcionalmente elevadas. Según los datos mencionados en el informe de la NOAA, existía una probabilidad del 98,5% de que 2026 se ubicara entre los cinco años más cálidos desde el comienzo de los registros instrumentales.

Los especialistas aclararon que el calentamiento global no origina El Niño, debido a que se trata de una oscilación natural del sistema climático. Sin embargo, el aumento sostenido de la temperatura oceánica puede modificar las condiciones de base sobre las que se desarrolla el fenómeno.

La Organización Meteorológica Mundial también proyectó anomalías térmicas importantes en el Pacífico y advirtió sobre la posible interacción con otros sistemas climáticos, como el dipolo del océano Índico, que puede influir sobre las precipitaciones en distintas regiones.

Los sectores que podrían verse afectados

Las posibles consecuencias de un episodio intenso de El Niño generan especial atención en la agricultura, la producción energética y la administración de los recursos hídricos.

En el sector agropecuario, un incremento de las precipitaciones puede favorecer la disponibilidad de humedad en los suelos, pero también provocar anegamientos, dificultades para las labores rurales y pérdidas productivas cuando las lluvias resultan excesivas.

La generación hidroeléctrica, el abastecimiento de agua y las actividades vinculadas con los ríos también pueden experimentar modificaciones por los cambios en los caudales.

Frente a este escenario, los organismos internacionales recomendaron mantener actualizados los sistemas de vigilancia climática. Las próximas mediciones de la NOAA, la Organización Meteorológica Mundial y los servicios meteorológicos nacionales permitirán determinar cómo evoluciona El Niño y cuáles podrían ser sus efectos durante el verano de 2027.