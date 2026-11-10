Un millón de jóvenes participan de la vigilia encabezada por León XIV en Palermo

Un millón de jóvenes participaron de la vigilia del papa León XIV.

El papa León XIV encabeza una multitudinaria vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, como cierre de la tercera jornada de su histórica visita a la Argentina. Según información atribuida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un millón de personas se congregaron en el lugar para participar del encuentro religioso.

Jóvenes en la vigilia del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

La actividad se desarrolla en las inmediaciones de la avenida del Libertador, donde desde las primeras horas comenzaron a llegar fieles provenientes de distintos puntos del país. La convocatoria estuvo especialmente dirigida a jóvenes de entre 15 y 35 años.

El encuentro había sido incorporado a la agenda oficial por pedido del propio pontífice, según señalaron autoridades eclesiásticas, quienes destacaron su interés por establecer un contacto directo con las nuevas generaciones.

Una multitud recibió al Papa en Palermo

Los preparativos comenzaron varias horas antes de la llegada de León XIV, con estructuras especialmente instaladas para recibir a los asistentes y una programación de espectáculos musicales.

La convocatoria reunió a jóvenes y familias que se acercaron para participar de uno de los acontecimientos centrales de la visita papal a Buenos Aires. De acuerdo con las cifras difundidas por fuentes gubernamentales y citadas por Infobae, la asistencia alcanza el millón de personas, aunque se trata de una estimación oficial.

Una jornada que comenzó con una misa en Córdoba

Antes de su llegada a Buenos Aires, León XIV había encabezado una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba.

Miles de fieles habían permanecido durante la noche en las inmediaciones del lugar para participar de la celebración religiosa, que formó parte de las actividades programadas durante la visita del pontífice al país.

Durante su paso por Córdoba, el Papa también mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

La vigilia de Palermo constituyó así el cierre de una intensa jornada de actividades religiosas, marcada por la participación de multitudes y el protagonismo de los jóvenes.