Sigue vigente la alerta por tormentas en Entre Ríos: los departamentos afectados

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la alerta amarilla por tormentas para toda Entre Ríos durante la noche del martes y hasta el mediodía del miércoles. Se prevén lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo, con acumulados de hasta 50 milímetros.
La alerta por tormentas en Entre Ríos continuará vigente durante la noche de este martes y se extenderá hasta el mediodía del miércoles, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras las intensas precipitaciones registradas durante la tarde, se anticipó un nuevo período de inestabilidad que podría provocar lluvias abundantes, ráfagas fuertes y caída ocasional de granizo en distintos puntos de la provincia.
De acuerdo con las previsiones, durante las próximas horas la actividad de lluvias y tormentas se desplazará principalmente hacia el centro y sur de Santa Fe, para luego avanzar sobre territorio entrerriano. Los fenómenos podrían intensificarse especialmente entre la madrugada y la mañana del miércoles, con precipitaciones que, en algunos sectores, superarían los 30 milímetros.
El SMN advirtió que el área será afectada por “tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas”. Además, indicó que estos fenómenos podrán estar acompañados por precipitaciones intensas en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento de considerable intensidad.
Qué departamentos de Entre Ríos están bajo alerta amarilla
La advertencia meteorológica comprende los 17 departamentos de Entre Ríos, por lo que ninguna región de la provincia quedará fuera del área alcanzada por el aviso.
En el centro y oeste entrerriano, la alerta incluye a Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Villaguay y La Paz. Por otra parte, en estas zonas se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad durante la noche y las primeras horas del miércoles.
En el este y sudeste provincial, la advertencia alcanza a Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy. Por su parte, en el norte y noreste comprende a Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.
Cuánta lluvia podría caer y hasta cuándo seguirá la alerta
Según precisó el organismo nacional, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esas cifras podrían ser superadas de manera puntual en sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad.
La alerta amarilla permanecerá vigente durante la noche del martes 10 de noviembre y continuará durante la madrugada y la mañana del miércoles 11. De acuerdo con el período informado, la advertencia se extenderá hasta el mediodía, aunque las condiciones podrían presentar variaciones según la evolución de los fenómenos.
Además de Entre Ríos, el aviso meteorológico alcanza a sectores de Corrientes, Misiones, Santa Fe y Salta, donde también se esperan tormentas con precipitaciones intensas y otros fenómenos asociados.