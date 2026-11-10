Una joven rescató dos crías de zorro en una isla de Santa Fe para evitar que se ahogaran

El rescate de dos crías de zorros de monte en una isla de Santa Fe permitió poner a salvo a los pequeños animales que habían sido encontrados solos en una zona de Campo del Medio. Una joven de 27 años los recogió ante el temor de que se ahogaran y posteriormente los entregó voluntariamente a las autoridades.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Guardia Rural Los Pumas, pertenecientes al Puesto Fijo Las Cañas. La intervención comenzó después de que un llamado telefónico alertara sobre la presencia de dos ejemplares de fauna silvestre en una vivienda de la zona rural, según informó El Litoral.

Los agentes se trasladaron hasta el domicilio y entrevistaron a Abril Raffo, quien explicó que había encontrado a los animales el día anterior mientras se encontraba en una isla. Según relató, estaban solos y decidió retirarlos del lugar para evitar que corrieran peligro.

Cómo fue el rescate de los pequeños zorros

Los animales rescatados son dos crías de zorro de monte, identificados científicamente como Cerdocyon thous. Se trata de una especie autóctona que habita diferentes ambientes naturales y forma parte de la fauna silvestre de la región.

(El Litoral)

La mujer explicó que su decisión estuvo motivada por la preocupación que le generó encontrar a los pequeños ejemplares sin compañía en una zona de islas. Ante la posibilidad de que terminaran ahogándose, optó por ponerlos a resguardo.

Alrededor de las 12:40, Raffo realizó la entrega voluntaria de ambos zorritos. El procedimiento fue llevado adelante por el subinspector Montenegro y el oficial Nardoni, integrantes de la Dirección General de Seguridad Rural de Santa Fe.

Qué sucederá con los animales rescatados

Una vez recibidas las crías, los efectivos se comunicaron con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe para informar la situación y coordinar las medidas necesarias para garantizar su protección.

Desde el organismo provincial indicaron que los ejemplares debían permanecer provisoriamente bajo resguardo en las instalaciones policiales hasta el lunes, cuando estaba previsto avanzar con su traslado. También se notificó lo ocurrido al fiscal en turno.

El destino previsto es la exGranja La Esmeralda, donde personal especializado podrá evaluar su estado y brindarles los cuidados correspondientes. Posteriormente, se contempla su devolución al ambiente natural en una zona previamente estudiada.