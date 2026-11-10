Cazaba con su familia en Santa Fe y quedó en terapia intensiva tras un disparo de su tío

Un nene de 12 años quedó internado en terapia intensiva tras recibir un disparo mientras cazaba con su familia en un paraje rural del norte de Santa Fe. Su tío reconoció que accionó la escopeta y declaró que lo hizo de manera involuntaria.

El episodio ocurrió durante la tarde del viernes 6 de noviembre en El Gusano, un paraje del departamento San Javier. Al lugar se accede desde la ruta provincial 1, en jurisdicción de Romang.

Según la información policial, el disparo impactó en el abdomen del chico. Cuando llegaron los efectivos y una ambulancia, el menor ya había sido llevado en un auto particular al hospital de la localidad.

Qué declaró el tío del chico

Los familiares dijeron ante la Policía que al adulto se le escapó un tiro mientras manipulaba el arma, según publicó Rosario3. El hombre, de 25 años y domiciliado en Romang, sostuvo la misma versión ante los investigadores.

La escopeta calibre 16 fue entregada voluntariamente a las autoridades. El arma quedó incorporada a la causa que busca esclarecer cómo ocurrió el hecho.

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe quedó a cargo del caso. La investigación deberá establecer las circunstancias del episodio y determinar si existen responsabilidades.

Cómo sigue la salud del nene

En el hospital de Romang, el médico de guardia constató que el chico estaba consciente. Por la gravedad de las heridas, dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad.

El menor ingresó al Hospital Reconquista, en el norte de Santa Fe, donde fue operado de urgencia por lesiones en la columna vertebral. Según informó Reconquista Hoy, permanecía estable, consciente y sin asistencia respiratoria mecánica, aunque con pronóstico reservado.

Familiares y allegados iniciaron cadenas de oración mientras siguen su evolución. El club Romang FC también expresó públicamente su apoyo al chico.