Preocupación en el Bayern Múnich por la enfermedad de Jamal Musiala: “No es fácil de curar”

Uli Hoeneß, presidente honorario del Bayern Múnich, expresó su preocupación por la salud de Jamal Musiala. El dirigente dijo que el mediapunta padece una enfermedad “que no es fácil de curar” y planteó dudas sobre si podrá recuperar el rendimiento que tenía antes.

El futbolista de 23 años habló públicamente de su cuadro en agosto, tras sufrir dos episodios durante la pretemporada. Explicó que eran crisis de ausencia temporales vinculadas con una disfunción neurológica y que estaba bajo seguimiento médico.

Su ausencia actual de las canchas se debe a una lesión en los isquiotibiales que sufrió con la selección alemana. Esa recuperación muscular marcará los plazos para que pueda volver a competir.

El respaldo del Bayern a Musiala

“Estamos en un dilema con él”, afirmó Hoeneß en el programa Sonntags-Stammtisch, de la emisora bávara BR. Allí explicó que el tratamiento permite controlar la afección hasta cierto punto y que persiste la incertidumbre sobre el nivel que podrá alcanzar el futbolista.

El dirigente también defendió la continuidad del vínculo contractual durante la recuperación. Sostuvo que el Bayern Múnich debe acompañar al jugador en esta etapa y que su situación excede lo económico.

Musiala, por su parte, se mostró optimista al hablar de su salud en redes sociales. En ese mensaje agradeció el apoyo de la institución y de su entorno personal.

Qué pasó durante la pretemporada

El primer episodio ocurrió el 15 de agosto, en un encuentro frente a RB Leipzig. Tres días después, el mediapunta volvió a desvanecerse durante un amistoso ante Heidenheim.

En ambas ocasiones, el jugador pudo ponerse de pie antes de abandonar el campo. Después del segundo episodio, explicó que esas ausencias eran breves y que recibía atención médica.

Tras un ajuste en la medicación, el futbolista pasó más de ocho semanas sin nuevos episodios. Al referirse a su condición, contó que el tratamiento ya formaba parte de su rutina.

Cuándo podría volver a jugar

El partido ante Colonia, previsto para el 21 de noviembre, aparece como una posibilidad para el regreso de Musiala. Su presencia dependerá de cómo avance la recuperación de la lesión muscular.

El mediapunta es una de las referencias ofensivas del equipo que dirige Vincent Kompany. Desde su debut profesional en junio de 2020, disputó 235 partidos oficiales y marcó 71 goles con el Bayern Múnich.

Con la selección mayor de Alemania, suma 46 presencias y diez tantos. Tres de ellos fueron en la Eurocopa 2024, en la que terminó entre los máximos goleadores.