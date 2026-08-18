Jamal Musiala volvió a descompensarse en pleno partido y reveló qué problema de salud padece

Jamal Musiala volvió a descompensarse en pleno partido este martes durante el amistoso que Bayern Múnich disputó ante Heidenheim, apenas tres días después de haber sufrido un episodio similar frente a Leipzig. Tras la preocupación generada por las imágenes, el futbolista de 23 años reveló que le diagnosticaron “ausencias temporales” vinculadas con una disfunción neurológica.

Musiala había ingresado desde el banco de suplentes a los 61 minutos en reemplazo de Arijon Ibrahimovic. Apenas cuatro minutos más tarde, cayó al césped sin haber tenido contacto con ningún rival, según informó el diario alemán Bild.

Geçirdiği trafik kazasının ardından bayılma problemi yaşayan Jamal Musiala, 3 gün önce Leipzig maçında yaşadığı bayılmanın ardından bugün Heidenheim karşılaşmasında da yeniden bayıldı 🤯 pic.twitter.com/ICFFIVf6IQ — MkyFutbol (@mkyfutbol) August 18, 2026

La escena generó preocupación inmediata. Jonathan Tah y Harry Kane corrieron hacia el futbolista, lo sostuvieron y lo recostaron sobre el campo mientras ingresaban integrantes del cuerpo médico del Bayern y un médico de urgencias.

Musiala explicó qué le ocurre

Luego de que el episodio se repitiera por segunda vez en apenas 72 horas, el propio futbolista decidió dar detalles sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.

“Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quiero quitarles esa preocupación y explicarles algo al respecto: me han diagnosticado ausencias temporales, de corta duración pero fáciles de tratar, que se deben a una disfunción neurológica”, explicó.

Musiala señaló que ese diagnóstico estaba relacionado con las escenas registradas en sus últimos partidos. “Estas pueden provocar los momentos que se han dado recientemente, como contra Leipzig o también ahora en Heidenheim”, agregó.

“Sé que a primera vista pueden dar miedo, pero para mí, en este momento, son parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico al respecto y me siento muy optimista”, aseguró el jugador.

Cómo fue la nueva descompensación

El episodio se produjo a unos cinco metros de la mitad del campo rival. Musiala pareció quedar aturdido y rápidamente recibió asistencia de sus compañeros y de los profesionales médicos.

Preocupante lo de Musiala, volvió a caer desplomado 5 minutos después de entrar a la cancha contra Heidenheim Hace 3 días le había pasado contra el Leipzig. Hoy salió caminando Esto + la fractura de peroné + desgarro facial, no le dan tregua a Jamalpic.twitter.com/PcmRO9jTz8… — La Perla (@Perla_Londres) August 18, 2026

Mientras era atendido, los demás futbolistas formaron un círculo alrededor suyo. Desde las tribunas, en tanto, los hinchas comenzaron a corear su nombre.

Después de algunos minutos, Musiala logró ponerse de pie con ayuda. Finalmente abandonó el campo caminando en el minuto 69 y fue reemplazado por Cassiano Kiala. Inicialmente se dirigió hacia el banco de suplentes, aunque luego trotó hacia el túnel acompañado por dos integrantes del cuerpo técnico.

Había sufrido otro episodio tres días antes

La situación resultó especialmente preocupante porque el mediocampista ya había protagonizado una escena prácticamente idéntica el sábado durante un amistoso frente a Leipzig.

En aquella oportunidad, Musiala había convertido un gol antes de desplomarse sobre el campo, también sin que mediara contacto con otro futbolista.

Después de ese antecedente, no participó el lunes de la presentación del equipo en el campus del Bayern. Realizó una sesión de entrenamiento individual y posteriormente viajó junto al plantel para afrontar el amistoso ante Heidenheim.

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, había asegurado luego del primer episodio que “lo más importante es que está bien”. Tras la nueva descompensación, evitó inicialmente brindar mayores precisiones y anticipó que sería el propio futbolista quien explicaría su situación.

Su regreso tras una grave lesión

Musiala atravesó durante el último año un extenso proceso de recuperación. En julio de 2025 sufrió una fractura de peroné a la altura del tobillo durante el Mundial de Clubes, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas hasta comienzos de 2026.

El futbolista alemán logró regresar a la actividad y disputó posteriormente cuatro encuentros oficiales con su selección durante el Mundial 2026.

Ahora, los dos episodios sufridos en apenas tres días volvieron a poner el foco sobre su condición física. Su presencia en los próximos compromisos del Bayern Múnich quedó sujeta a su evolución y a las decisiones médicas.

El conjunto alemán tiene previsto disputar el próximo sábado la Supercopa de Alemania frente a Borussia Dortmund, mientras que el viernes 28 de agosto debutará en la Bundesliga ante Stuttgart.