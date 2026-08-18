Violencia en el fútbol: los Barros Schelotto y Vaccari terminaron a los golpes en Liniers

Un nuevo episodio de violencia en el fútbol se registró al finalizar el partido entre Vélez y Defensa y Justicia. Guillermo y Gustavo Barros Schelotto se cruzaron con Julio Vaccari en el camino hacia los vestuarios del estadio José Amalfitani.

El incidente ocurrió después de que el árbitro Nicolás Ramírez marcara el final del empate 1-1 por la quinta fecha del Torneo Clausura. Las imágenes mostraron corridas, empujones y manotazos entre integrantes de ambos cuerpos técnicos.

Jugadores y colaboradores de los dos equipos debieron intervenir para separar a los entrenadores. Tras varios minutos de tensión, Vaccari y el resto de la delegación visitante lograron ingresar al vestuario.

La pelea comenzó durante el partido

El enfrentamiento había comenzado dentro del campo, cuando Vaccari mantuvo una discusión con integrantes del cuerpo técnico de Vélez. El entrenador de Defensa y Justicia acusó a Federico Insúa, ayudante del Fortín, de haberle faltado el respeto.

“No te hablé a vos, es un maleducado. Me dice que cierre el o...”, expresó Vaccari desde su banco. Luego elevó el tono y agregó: “Conmigo no te hagas el vivo. A mí no me faltes el respeto”.

“ES UN MALEDUCADO, ME DIJO QUE CIERRE EL ORTO. CONMIGO NO TE HAGÁS EL VIVO. A MI NO ME FALTÉS EL RESPETO”. Julio Vaccari a los Mellizos Barros Schelotto. 🤬🇦🇷 pic.twitter.com/zV27v5swTy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 18, 2026

La discusión continuó hasta el cierre del encuentro y se trasladó al acceso a los vestuarios. Según las versiones difundidas luego del partido, Guillermo Barros Schelotto habría sujetado a Vaccari, quien habría respondido con un golpe.

Los jugadores tuvieron que separarlos

El altercado generó un tumulto en el túnel, donde también participaron integrantes de los cuerpos técnicos. Los futbolistas intentaron contener a los protagonistas para impedir que el enfrentamiento continuara.

Durante la retirada de Defensa y Justicia también se produjeron insultos desde un sector de la platea de Vélez. Uno de los principales destinatarios fue Leandro Fernández, exjugador del Fortín y autor del gol del empate.

🤬⚠️ GUILLERMO BARROS SCHELOTTO LO FUE A BUSCAR A VACCARI Y SE AGARRARON A PIÑAS EN EL TÚNEL POST PARTIDO. pic.twitter.com/AcE9Ui4Y4F — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 18, 2026

Thiago Silvero confirmó que intervino para separar a los involucrados, aunque dijo que no observó el inicio de la pelea. “Fui a separar porque nosotros estamos peleando en la tabla anual y traté de calmar las aguas”, explicó.

Vaccari y Barros Schelotto minimizaron el incidente

Pese a las imágenes del tumulto, Vaccari evitó dar detalles durante la conferencia de prensa. “No pasó nada, yo no me enteré de nada. Nada importante, nada que contar”, declaró el entrenador de Defensa y Justicia.

Guillermo Barros Schelotto adoptó una postura similar y calificó el episodio como una “discusión típica después de un partido caliente”. No obstante, admitió que existieron “discusiones y empujones” y reconoció que no debería haberse involucrado.

“Uno está grande y no debería prestarse a esa situación”, señaló el entrenador de Vélez. El episodio volvió a colocar la violencia en el fútbol en el centro de la escena y podrían analizarse sanciones a partir de los informes y las imágenes disponibles.