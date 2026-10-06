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Deportes Este martes

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con una goleada sobre Benín

El astro se despidió con un gol y una asistencia en un triunfo 3-0 sobre Benín en el estadio Monumental. Lionel Messi cerró su ciclo en la Selección Argentina.

6 de Octubre de 2026
Lionel Messi se despide de la Selección.
Lionel Messi se despide de la Selección. Foto: La Nación.

El astro se despidió con un gol y una asistencia en un triunfo 3-0 sobre Benín en el estadio Monumental. Lionel Messi cerró su ciclo en la Selección Argentina.

Lionel Messi le puso punto final a su paso por la Selección Argentina en un triunfo 3-0 sobre Benín en el estadio Monumental, en la noche del martes.

 

El argentino marcó una asistencia y un tanto de penal. Nicolás Otamendi y Nicolás Paz anotaron los otros tantos.

 

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

48’ST: Messi probó de tiro libre

La última jugada del partido lo tuvo al Diez con un remate directo en la puerta del área, desviado.

 

43’ST: el arquero de Benín y el palo le negaron el segundo gol a Messi

EL capitán argentino recibió dentro del área y remató de primera, pero el arquero suplente Saturnin Allagbé manoteó justo, la pelota pegó en el palo y salió.

 

33’ST: cambios en Argentina

Ingresan Leonel Flores, Giovani Lo Celso, Franco Mastantuono, Valentín Barco y Exequiel Palacios en reemplazo de Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero.

 

29’ST: Messi se perdió un gol insólito

Nicolás González llegó al fondo y envió un centro al área chica donde se encontraba La Pulga, que definió con la derecha, apenas desviado.

 

25’ST: GOL DE ARGENTINA

Lionel Messi cambió la pena máxima con un remate potente de zurda que se coló arriba.

 

 

 

20’ST: penal para la Argentina

Agustín Giay recibió una brutal patada y el árbitro no dudó.

 

18’ST: cambios en Benín

Entran Matteo Ahlinvi y Junior Olugbade en lugar de Junior Olaitan y Junior Olugbade.

 

16'ST: ¡GOL DE ARGENTINA!

En su primera intervención, Nico Paz sacó un zurdazo inatajable y bien esquinado para estampar el 2-0.

 

 

 

14’ST: cambios en Argentina

Ingresa Nicolás Paz y Nicolás González por Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

 

7’ST: cambios en Argentina

En medio de una gran ovación, Nicolás Otamendi es reemplazado por Facundo Medina. Además, Lisandro Martínez ingresó en lugar de Tagliafico.

 

2’ST: ¡GOL DE ARGENTINA!

Tras una chance previa que tuvo Julián Álvarez luego de una buena acción recuperada por Enzo Fernández, en el córner el que sacó provecho fue Nicolás Otamendi, quien entró por el área chica y convirtió de arremetida. El defensor de River Plate también se despide de la Selección.

 

 

 

 

¡Sin cambios, comienza el segundo tiempo!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

44 minutos: Otra vez, Benín tuvo el gol y Dibu Martínez respondió

Por la izquierda se lanzó Tamimou Ouorou, entró al área y remató cruzado. Gran reacción del guardameta argentino que voló y evitó el gol con un manotazo.

 

43 minutos: Julián Álvarez tuvo su chance

Lionel Messi habilitó de manera magistral a la Araña, que intentó gambetear al arquero en el mano mano y definió, pero justo alcanzó a desviar con el botín izquierdo Dandjinou.

 

 

42 minutos: Benín complica a la Argentina de contra

Junior Olaitan se proyectó por izquierda y tras engancharlo a Otamendi, remató. Atento estuvo Dibu Martínez para contener.

 

31 minutos: Messi no marcó de milagro

Gran contragolpe argentino terminó con un pase de cachetada con el borde externo de Lautaro Martínez para La Pulga, que remató exigido y apenas desviado.

 

25 minutos: Messi probó de tiro libre

Otra vez, el capitán argentino remató con potencia, esta vez mediante una pelota parada, y se encontró nuevamente con la gran reacción del arquero Dandjinou.

 

 

23 minutos: Messi tuvo el gol de Argentina

Tras un pase preciso de De Paul, La Pulga llegó en velocidad al punto penal, pero su remate de zurda fue exigido y salió apenas desviado.

 

18 minutos: Benín volvió a sorprender a la defensa argentina

Tras un gran contragolpe por derecha, Rodolfo Aloko le ganó el mano a mano en velocidad a Tagliafico y envió un centro para la aparición de Junior Olaitan, quien definió desviado.

 

16 minutos: Benín avisó tras un córner

Un centro al punto del penal encontró a Tosin ganándole en las alturas a Otamendi y cabeceando desviado.

 

 

14 minutos: De Paul no llegó al gol por centímetros

Julián Álvarez armó la jugada por izquierda, tocó una pared con Enzo Fernández y la acción terminó con un centro pasado para Rodrigo, quien no pudo alcanzar.

 

10 minutos: ovación total en el Monumental

Lionel Messi se lleva los aplausos de todo el estadio.

 

6 minutos: Messi y la primera chance clara

El capitán argentino enganchó y remató desde la medialuna. Atento estuvo el arquero Marcel Dandjinou para manotear a un costado.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

 

Benín: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Temas:

Lionel Messi Selección Argentina Benín despedida
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