Ramiro Reiss advirtió por la caída de la actividad económica en Entre Ríos y reclamó reducir impuestos

Caída de la actividad económica en Entre Ríos: alertan por crisis.

La caída de la actividad económica en Entre Ríos genera preocupación entre los empresarios, principalmente por las dificultades que atraviesan el comercio, la construcción y los servicios. Así lo expresó Ramiro Reiss, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, durante una entrevista en el programa Plaza Mansilla, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

El dirigente describió un escenario desigual entre los distintos sectores productivos. Mientras las actividades agropecuarias y las industrias vinculadas a la agroalimentación mantienen buenos niveles de funcionamiento, otros rubros enfrentan una disminución de las ventas y mayores dificultades para sostener sus estructuras.

“La situación económica y de actividad en la provincia es bastante heterogénea. Podemos ver sectores como el agropecuario o el industrial, que en Entre Ríos mayoritariamente está ligado a la agroalimentación, está con buenos niveles de actividad”, explicó.

Preocupación por el comercio, la construcción y los servicios

Reiss señaló que el panorama resulta más complejo para las actividades relacionadas con el consumo interno. “Muchos de los otros sectores, como construcción, comercio y servicios, tienen un nivel de actividad que ha bajado. Es una situación difícil porque hay muchísima competencia y más actores participando de la actividad”, manifestó.

Según explicó, la combinación de una demanda moderada y una mayor cantidad de competidores provoca una reducción de los márgenes de rentabilidad. Esta situación obliga a numerosas empresas a revisar sus costos y estrategias comerciales para sostenerse.

“Cuando hay competencia, la rentabilidad baja muchísimo y, si eso se suma a un nivel de actividad moderado, se encienden luces amarillas. Hay mucha preocupación en varios sectores”, advirtió.

Los impuestos y el costo de producir en Entre Ríos

Uno de los principales cuestionamientos del presidente del Consejo Empresario estuvo relacionado con la presión tributaria que enfrentan las empresas entrerrianas.

Reiss consideró que la apertura comercial de Argentina plantea nuevas exigencias para el sector privado, que debe competir con productos internacionales mientras mantiene costos que no existen en otros países.

“Al abrirse la Argentina hacia el mundo, quedamos con costos que otros países no tienen. Ingresos Brutos y las tasas municipales, que en realidad son otro impuesto con el nombre de tasa, hacen que tengamos que competir con el resto del mundo en un esquema donde tenemos costos que otros países no tienen”, sostuvo.

El desafío de bajar la presión tributaria

El empresario reconoció que existen limitaciones presupuestarias que dificultan una reducción inmediata de impuestos provinciales y municipales. Sin embargo, consideró necesario avanzar progresivamente en ese sentido.

“Entendemos que por las restricciones presupuestarias que tienen tanto la provincia como los municipios es muy difícil, pero lo bueno es que desde el Gobierno provincial ven que el objetivo es lograr una baja de esos impuestos. El tema es cuándo”, expresó.

También señaló que Entre Ríos enfrenta desventajas históricas respecto de otras provincias de la Región Centro. Entre ellas mencionó el costo de la energía, la infraestructura y la distribución territorial de la población.

Las diferencias con Santa Fe y Córdoba

Reiss explicó que la presencia de numerosas ciudades pequeñas y medianas constituye una ventaja para la calidad de vida de los entrerrianos, aunque también representa una dificultad para atraer determinadas inversiones.

“La distribución de la población en muchas ciudades medianas de toda la provincia hace que no tengas un conglomerado de una ciudad grande donde puedas tener mucho consumo”, indicó.

En ese contexto, comparó la situación entrerriana con el Gran Rosario, donde las empresas encuentran una concentración de consumidores que favorece la instalación de industrias y centros de distribución.

“Históricamente Entre Ríos ha tenido impuestos más caros y energía más cara. Eso se trata de ir corrigiendo, pero no se puede hacer en un corto plazo por las restricciones presupuestarias”, afirmó.

El peso del empleo público y la inversión privada

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la estructura del empleo provincial. Reiss sostuvo que Entre Ríos presenta una mayor participación del sector público en comparación con Santa Fe y Córdoba.

“Entre Ríos tiene un peso del sector público mucho mayor que Santa Fe y Córdoba. Eso hace que necesite más presupuesto el Gobierno y que históricamente haya tenido impuestos más caros que las otras provincias”, planteó.

Desde su perspectiva, esa situación limita la competitividad empresarial y dificulta la llegada de nuevas inversiones. “Eso hace que las empresas seamos menos competitivas y que limitemos la inversión en la provincia”, agregó.

El rol del Estado en el desarrollo económico

Consultado sobre la necesidad de generar empleo privado, Reiss consideró que el Estado debe promover condiciones para que las empresas puedan incorporar trabajadores y desarrollar actividades sustentables.

“En lugar de rescatarlo en forma directa, el Estado tiene que poner los incentivos para que el sector privado lo haga, porque es sustentable”, sostuvo. El dirigente explicó que, desde su perspectiva, el presupuesto estatal debería concentrarse en garantizar servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia.

También remarcó que las transformaciones estructurales necesitan continuidad más allá de una gestión gubernamental. “Ese cambio no se puede dar rápidamente. Tiene que ser un proceso que necesita un tiempo que tiene que trascender los tiempos de una gobernación de cuatro años”, afirmó.

El pedido de acuerdos políticos a largo plazo

Reiss valoró que en Entre Ríos exista un clima de menor confrontación política que a nivel nacional, aunque consideró que todavía falta construir consensos duraderos sobre el desarrollo provincial.

“No veo grandes disputas políticas o una confrontación agresiva, y eso lo aplaudo, pero tampoco veo esa visión de querer sumar propuestas para mejorar al actual Gobierno”, manifestó.

En ese sentido, reclamó políticas públicas que puedan sostenerse independientemente de los cambios de signo político. “Ese diálogo maduro y sin ambición política o mezquindad, eso no lo veo”, expresó. Como ejemplo positivo mencionó la articulación entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Paraná para desarrollar obras conjuntas, entre ellas la circunvalación de la capital entrerriana.

El mercado automotor enfrenta una caída del 13%

Durante la entrevista, Reiss también analizó la situación del sector automotor, actividad en la que se desempeña empresarialmente.

Según detalló, entre 2011 y 2019 se patentaban en Argentina alrededor de 800.000 vehículos anuales. Entre 2019 y 2024, ese promedio descendió a unas 400.000 unidades, mientras que durante 2025 se produjo una recuperación hasta alcanzar aproximadamente 600.000.

“Este año se pensaba que iba a crecer un 10%, pero se está cayendo un 13%, cuando entraron muchas marcas nuevas al mercado”, explicó.

Más competencia y menor rentabilidad

El empresario estimó que el mercado automotor podría cerrar 2026 con entre 540.000 y 550.000 unidades patentadas, en un escenario marcado por el ingreso de nuevas marcas.

“No solo cayó un 13% el mercado general, sino que, al haber nuevos jugadores, la torta se divide entre muchos más. Entonces, la caída para los jugadores que ya estábamos es mayor”, señaló.

Además, reconoció que algunos concesionarios deben resignar rentabilidad para mantener sus estructuras comerciales. “Tenemos que resignar muchísimo la rentabilidad, hasta trabajar meses a pérdida para poder sostener las estructuras”, aseguró.

Sin embargo, destacó que la mayor competencia representa una ventaja para los consumidores, que actualmente encuentran más modelos disponibles, mejores condiciones de entrega y alternativas de financiación.

La llegada de marcas chinas y los precios de los vehículos

Reiss señaló que el ingreso de fabricantes chinos modificó considerablemente la oferta automotriz argentina. Según sus referencias, en el país ya participan más de 30 marcas de ese origen.

“Las marcas chinas tienen buena tecnología, son buenos vehículos. El tema es que uno como usuario quiere tener un buen vehículo, pero también tener servicio, repuestos y valor de reventa”, explicó.

El empresario advirtió que la cantidad de marcas podría resultar excesiva para el volumen actual del mercado argentino, especialmente por las dificultades para sostener redes de concesionarios y servicios posventa.

Respecto de los precios, destacó que la competencia contribuyó a moderar los incrementos. Según indicó, durante 2026 los vehículos registraron aumentos promedio de entre el 4% y el 5%, dependiendo de cada fabricante.

La inversión de Toyota y su impacto en Entre Ríos

Otro de los temas abordados fue el anuncio de inversión de Toyota por 1.300 millones de dólares en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Reiss destacó la importancia del proyecto y consideró que podría generar oportunidades indirectas para Entre Ríos, principalmente por la participación de trabajadores entrerrianos y la actividad vinculada con proveedores y concesionarios.

“Es la inversión más grande en la historia automotriz de la Argentina y fue factible gracias a la existencia del RIGI, que permitió que Toyota Argentina pueda gestionar ante Toyota Japón un proyecto de esa envergadura”, sostuvo.

También explicó que la ampliación de la producción podría generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer las exportaciones de vehículos.

El financiamiento y la morosidad de las familias

Finalmente, el presidente del Consejo Empresario se refirió al impacto del endeudamiento de las familias sobre la compra de vehículos.

Explicó que las operaciones financiadas mediante créditos prendarios presentan características diferentes a otros préstamos, debido a que el propio automóvil constituye la garantía de pago.

“Las compañías financieras de las fábricas financian y tienen una prenda. La garantía es real. Si el cliente entra en morosidad, corre riesgo de que le quiten la unidad”, detalló.

Según indicó, ese mecanismo hace que los compradores prioricen el cumplimiento de las cuotas. Además, sostuvo que la adquisición de un vehículo suele ser una decisión planificada y no una compra impulsiva.

En ese contexto, Reiss insistió en que el principal desafío para Entre Ríos es recuperar la actividad económica, mejorar la competitividad y generar condiciones que permitan fortalecer al sector privado, con políticas que trasciendan los períodos de gobierno.