El Banco Mundial recortó sus proyecciones de crecimiento para Argentina en 2026 y 2027

La economía argentina crecería menos de lo previsto este año y el próximo, según las nuevas estimaciones del Banco Mundial. El organismo revisó a la baja sus proyecciones, aunque mantiene la expectativa de que el país complete tres años consecutivos de expansión entre 2025 y 2027.

Para 2026, la entidad proyecta un aumento del Producto Bruto Interno del 2,1%, frente al 3,6% que había calculado cuatro meses atrás. Para 2027, la previsión pasó del 3,7% al 3%, por lo que ambos períodos muestran un recorte respecto del escenario anterior.

Según informó Ámbito, las nuevas cifras fueron difundidas este martes. La corrección equivale a una reducción de 1,5 puntos porcentuales para este año y de 0,7 puntos para el próximo, sin que las estimaciones pasen a anticipar una contracción anual.

Un crecimiento menor al esperado

La proyección para Argentina en 2026 queda ligeramente por debajo del promedio previsto para América Latina y el Caribe, del 2,2%. El Banco Mundial describió un panorama regional de crecimiento moderado, con diferencias importantes entre las economías.

Pese al ajuste, el organismo sostuvo que Argentina podría completar tres años seguidos de crecimiento desde 2025 hasta 2027. De cumplirse esa previsión, sería la primera secuencia de ese tipo en casi dos décadas, según destacó en su actualización regional.

En su evaluación del país, la entidad valoró la consolidación fiscal y las reformas estructurales. “Están ayudando a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a restablecer la confianza de los mercados”, señaló al describir los factores que, a su entender, sostienen la recuperación.

La evaluación sobre el riesgo país y las reservas

El informe destacó que, durante la gestión de Javier Milei, el riesgo país pasó de alrededor de 2.000 puntos a la zona de 500 unidades. También vinculó esa evolución con mejoras en la calificación de la deuda argentina.

Para el Banco Mundial, la acumulación de reservas internacionales durante 2026, respaldada por el superávit comercial, contribuyó a reducir las dudas sobre la liquidez y el refinanciamiento. No obstante, reconoció que persisten dificultades en el frente externo y fragilidad en el nivel de reservas netas.

El organismo también ponderó los cambios tributarios y laborales y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, junto con iniciativas complementarias. Consideró que ese marco puede favorecer la llegada de capitales a mediano plazo, aunque advirtió que la concreción de varios proyectos demandará tiempo.

Los factores que sostienen las perspectivas

La integración comercial ocupa otro lugar en el análisis, con referencias a las negociaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. La entidad también destacó al sector agropecuario como un sostén de la actividad en el corto plazo por su desempeño productivo.

Con esos factores, el Banco Mundial estima que el PBI real de 2027 podría ubicarse casi un 10% por encima del nivel de 2024. Esa comparación corresponde al crecimiento acumulado entre ambos años y debe distinguirse de la expansión anual del 3% prevista para 2027.

La actualización mantiene así una perspectiva de recuperación, pero con un ritmo inferior al que el organismo esperaba cuatro meses atrás. El escenario proyectado combina una expansión del 2,1% este año y del 3% el próximo con desafíos pendientes en materia de reservas, financiamiento externo e inversiones.