Inflación de septiembre: consultoras estiman que se ubicaría cerca del 2%

La inflación de septiembre habría vuelto a ubicarse cerca del 2%, según las estimaciones de distintas consultoras privadas. De confirmarse, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraría una aceleración respecto de agosto, cuando registró una variación del 1,7%.

Los cálculos privados coincidieron en señalar a alimentos y bebidas como uno de los principales factores detrás del incremento. Las estimaciones se conocieron en la previa de nuevos indicadores que permitirán anticipar el dato oficial de inflación.

La evolución mensual había mostrado una desaceleración durante varios meses, aunque en julio el IPC alcanzó el 2,1%. En agosto bajó al 1,7% y para septiembre los analistas proyectaron nuevamente una cifra alrededor del 2%.

Alimentos volvieron a presionar sobre la inflación

La consultora LCG calculó que los productos básicos de alimentación aumentaron 1,7% durante la última semana de septiembre y acumularon una variación del 2,7% en las últimas cuatro semanas.

Libertad y Progreso, en tanto, proyectó una inflación general del 2% para septiembre y estimó que alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento mensual del 3,2%.

Eco Go también calculó un IPC del 2%, unos 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto. La consultora atribuyó parte de la aceleración a componentes estacionales.

Verduras y carne, entre las principales subas

C&T Asesores Económicos ubicó su estimación ligeramente por debajo, con una inflación del 1,9%. En su relevamiento, alimentos y bebidas avanzaron 2%, el mayor incremento para ese rubro desde mayo.

Dentro de esa categoría sobresalieron las verduras, con una suba del 11%, mientras que la carne aumentó 2,1%.

Analytica también estimó que la inflación general habría sido del 2%. La firma registró un incremento del 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana de septiembre y del 2,8% en cuatro semanas.

El dato definitivo será informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y permitirá determinar si septiembre interrumpió nuevamente la desaceleración mensual de los precios.