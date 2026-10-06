Los argentinos pagan entre 20 y 43 impuestos al año según su nivel de consumo

Según un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en la Argentina una persona puede llegar a pagar a lo largo de un año entre 20 y 41 tipos diferentes de impuestos, dependiendo del perfil de consumidor que tenga.

En el trabajo denominado "Vademecum tributario de personas humanas 2026", se enumeran los diferentes tipos de gravámenes que paga un consumidor a nivel nacional, provincial y municipal.

"En un año normal, las personas humanas de nuestro país pagan regularmente impuestos, tasas y contribuciones a los distintos niveles de gobierno, por muchas de las acciones que llevan adelante", dice el informe. El IARAF plantea que "uno de los principios deseables de un sistema impositivo es que sea sencillo y perceptible, es decir, que sea fácil de entender por la mayoría de las personas".

No obstante, sostiene que "en Argentina, las leyes impositivas han tenido muchos cambios a lo largo de los últimos años, haciendo que el sistema tributario sea un entramado de difícil comprensión para muchas personas".

En comparación con 2025, dice el trabajo, se han eliminado solo tres impuestos de carácter nacional que beneficiaron más que nada a a los sectores de clase media alta adquisitivo. Se trata de los impuestos internos a la telefonía celular, a los seguros y a los vehículos automotores.

El reporte plantea como ejemplo que "la compra de alimentos y bebidas sin alcohol da lugar a que los distintos niveles estatales cobren por lo menos cuatro tributos". Se trata del "Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto al cheque a nivel nacional, el Impuesto sobre los ingresos brutos (IIBB) a nivel provincial y la Tasa por inspección, seguridad e higiene (TISH) a nivel municipal".

Reforma Tributaria

Uno de los principios que animaría el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno tendría que presentar este año al Congreso, de acuerdo con el programa firmado con el FMI, es que se reduzcan la cantidad de tributos, ya que el 80% de la presión tributaria total se concentra en seis imposiciones: el IVA, Ganancias, Aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Impuesto al Cheque, Ingresos Brutos y la Tasa de Seguridad e Higienes.

Según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, al hablar ante los empresarios del 62 Coloquio de IDEA la semana pasada en Mar del Plata, la reforma quedaría recién para 2031. Desde el Palacio de Hacienda se aclaró inmediatamente que el funcionario se refirió a 2027. La realidad es que en 2027, que es un año electoral, es casi imposible que se avance con un proyecto de esa magnitud que exige una negociación con gobernadores, porque puede implicar pérdida de recursos de las provincias o municipios. El Gobierno nacional no quiere avanzar unilateralmente en una reforma importante de manera unilateral, para evitar que el espacio que deje lo ocupen gobernadores o intendentes.

Entre Ríos entre las provincias que informan impuestos en las facturas

Desde enero de 2025 se aplica en Argentina la Ley de Transparencia Fiscal que obliga a las empresas y comercios a informar en las facturas los impuestos que pagan los consumidores. A nivel nacional se cumple para tickets y facturas clase B de consumidor final. A nivel de las provincias se requiere que las legislaturas aprueben su adhesión a la ley nacional. Hasta ahora solo Mendoza, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires brindan esa información a los consumidores.

Perfiles de consumidores

El reporte está elaborado en función de tres perfiles de consumidores basados en sus niveles de ingresos.

La persona del perfil 1 consume alimentos y bebidas, usa tarjeta de crédito, adquiere servicios públicos y contrata celular, internet y plataformas de streaming.

La del perfil 2 agrega la posesión de una casa y de un auto, por los cuales, por ejemplo, paga seguros y compra combustible; además, asiste al menos a un recital y a una sala de cine al año, compra productos electrónicos y adquiere dólares para atesoramiento.

En el caso del perfil 3, se añaden un segundo auto, un vuelo de cabotaje con fines laborales (ida y vuelta Córdoba-CABA) con hotel y restaurante, un viaje al extranjero por vacaciones y el cambio anual de uno de los autos por un 0 km.

Para las personas ubicadas en el perfil 1 de menores ingresos la cantidad de impuestos que abona son 20. Entre ellos están a nivel nacional: IVA, Impuesto al Cheque, Impuesto interno a las bebidas no alcohólicas, y a las bebidas alcohólicas, Fondo Fiduciario para consumo de gas residencial en zonas frías, Fondo Fiduciario Servicio Universal; Tasa de Abonados y Tasa de Control, Fiscalización y Verificación.

A nivel provincial se suman: Ingresos Brutos, Impuestos de Sellos, Fondo para el Desarrollo de Energía Provincial, Tasa de Financiación para la aplicación de la ley de seguridad eléctrica y la Tasa de Financiación de ente regulador.

A nivel municipal: Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene (TISH); Tasa por Expendio de Bebidas Alcohólicas, Tasa por Inspección Mecánica y Suministro de Energía; Tasa de Alumbrado Público, Tasa de Ocupación de Espacios Públicos, Contribución para el Financiamiento de Infraestructura Sanitaria y Tasa de Inspección de Estructuras.

Las personas del perfil 2 abonan 33 impuestos: en los nacionales se agregan los impuestos al Dióxido de Carbono, a los Combustibles Líquidos, a las Entradas de Cine y a los Productos Electrónicos. A nivel provincial se suman: Patente Automotor, VTV e Inmobiliario. A nivel municipal, se agregan la Tasa del Automotor, el Derecho de Registro de Conductor, Estacionamiento Medido, Tasa Inmobiliaria municipal, Tasa Vial municipal al Combustible, Derecho a los Espectáculos Públicos.

En tanto, los de perfil 3 llegan a pagar hasta 43 tributos. A los anteriores se agregan a nivel nacional: Inscripción Inicial Nacional, Expedición de Cédula de 0 km, Expedición de Título, Tasa de Seguridad de ANAC, Tasa de Seguridad de Aviación, Tasa de Uso Aeroportuario, Tasa de Migraciones e Impuesto a la Compra de un Pasaje al Exterior. A nivel provincial: se mantienen los mismos que en el perfil 2 del mismo modo que a nivel municipal.

Impuestos para fumadores

Si una persona fuma en Argentina, tiene que pagar otros tres impuestos cualquiera sea su condición de consumidor: un impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos, el Fondo Especial del Tabaco y el Impuesto Interno a los Tabacos. (Ámbito)