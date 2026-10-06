Localizaron en Santa Fe a los dos adolescentes de Paraná que eran buscados intensamente

REDACCIÓN ELONCE
La adolescente de 14 años y el joven de 16 fueron localizados en la Terminal de Santa Fe. Familiares de la chica confirmaron la noticia a Elonce durante la noche de este miércoles, tras varias horas de intensa búsqueda.
Los dos adolescentes de Paraná que eran buscados intensamente fueron localizados en la Terminal de Santa Fe durante la noche de este miércoles. Se trata de una chica de 14 años y un joven de 16, cuya búsqueda había movilizado a familiares y autoridades.
La noticia fue confirmada a Elonce por familiares de la adolescente, quienes indicaron que ambos jóvenes fueron encontrados en la capital santafesina. De esta manera, quedó sin efecto el pedido de colaboración que había sido difundido para establecer sus paraderos.
La búsqueda había comenzado luego de que la adolescente saliera durante la mañana de su domicilio con destino a la escuela. Sin embargo, con el paso de las horas, sus familiares comprobaron que nunca había llegado al establecimiento educativo.
La adolescente había dicho que llegó a la escuela
Durante la jornada, la familia había solicitado colaboración para encontrar a la adolescente y posteriormente confirmó que también era buscado su novio, de 16 años.
Uno de los elementos que generó preocupación fue un mensaje enviado por la propia adolescente. En esa comunicación había asegurado a sus familiares que se encontraba en la escuela, aunque posteriormente pudieron establecer que no había asistido a clases.
“Yo tengo el mensaje donde ella me dice ‘llegué’, pero nunca llegó a la escuela”, había expresado su tía a Elonce durante la búsqueda.
La denuncia y el operativo de búsqueda
Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia realizó la correspondiente denuncia en la Comisaría Sexta de Paraná. Posteriormente tomó intervención el área de Minoridad, según habían informado los allegados de la adolescente.