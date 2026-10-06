Viajes para ver al Papa León XIV: cuánto cuesta ir desde Paraná y qué incluyen

REDACCIÓN ELONCE
Los viajes para ver al Papa León XIV despertaron numerosas consultas en Paraná. Lucía López Osuna, de Paraná Tur, detalló a Elonce que ofrecen traslados a Luján, Córdoba y CABA por $140.000, con ida y vuelta en el día. Luján es el destino más solicitado.
Los viajes para ver al Papa León XIV comenzaron a despertar un fuerte interés entre personas de Paraná y la región ante la próxima visita del pontífice a Argentina. Lucía López Osuna, encargada de viajes grupales e individuales de Paraná Tur, explicó a Elonce que ofrecen paquetes hacia Luján, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con un valor de $140.000 por persona y la posibilidad de realizar el traslado sin alojamiento.
“Desde el momento en que el Papa anunció su gira por Sudamérica, estamos recibiendo muchas consultas. Hay una opción muy interesante porque es para ir y volver en el día sin demasiado gasto de pernocte”, explicó López Osuna durante su participación en GPS.
La propuesta contempla el traslado de ida y vuelta en colectivo desde Paraná, además de un snack durante el recorrido, seguro médico y coordinador acompañante. “El paquete incluye el traslado de ida y vuelta a CABA, Córdoba o Luján, que son los tres lugares donde el Papa se presenta”, detalló.
Cuánto cuesta viajar para ver al Papa León XIV
De acuerdo con la representante de Paraná Tur, el paquete tiene un costo de $140.000. Los colectivos partirán durante la madrugada para llegar con anticipación y permitir que los pasajeros puedan ubicarse lo más cerca posible de los sectores por donde transitará el pontífice.
“La misa se hace en Córdoba y en Luján. El paquete es ida y vuelta en colectivo, un snack a bordo, seguro médico y coordinador acompañante. Es bastante simple y sale 140.000 pesos”, indicó.
Además, señaló que se prevé un recorrido del pontífice en papamóvil. “El Papa va a hacer una mini peregrinación en papamóvil por siete cuadras que están programadas y ya empezaron a vallarlas en los tres destinos”, afirmó.
Luján, el destino más solicitado
La demanda alcanzó a públicos de distintas edades y perfiles. Según López Osuna, algunas personas se acercaron motivadas principalmente por su fe, mientras que otras buscaron presenciar un acontecimiento particular por la dimensión internacional de la figura del Papa.
“En religión no podemos discriminar por edades ni sexos. Hay familias, gente adulta, muchas personas movilizadas por la fe, pero también otras que van porque es el Papa y es un ícono del catolicismo, quizás no tanto por la religión”, explicó.
Entre los tres destinos disponibles, Luján concentró la mayor cantidad de reservas. “El número uno es Luján, porque es la gran misa”, aseguró. Y diferenció la propuesta respecto de CABA: “En CABA hay un encuentro con el Presidente, con el Ejército Argentino y alguna ceremonia de bienvenida, pero no es tanto el Papa con el público. En cambio, en Luján sí se hace esta misa multitudinaria”.
Cuántos lugares quedan disponibles
El interés también se reflejó en la disponibilidad de los contingentes. Según informó López Osuna, al momento de la entrevista quedaban entre 25 y 30 lugares para Buenos Aires y Córdoba, mientras que para Luján restaban menos de 20.
“Para Buenos Aires y Córdoba quedan 25 o 30 lugares y para Luján, que es el lugar más solicitado, deben quedar menos de 20”, precisó.
Respecto de la organización de cada jornada, explicó que el colectivo partirá durante la madrugada y tendrá un punto de estacionamiento establecido. Una vez en destino, los pasajeros dispondrán del día libre hasta el horario acordado para emprender el regreso hacia Paraná.
Mate y reposera, entre las recomendaciones
López Osuna anticipó que quienes participen deberán prepararse para varias horas de espera. Ante la consulta sobre qué deberían llevar, respondió: “Que no se olviden el mate porque son muchas horas de espera”.
También recomendó llevar una reposera, especialmente en el caso de los adultos mayores. “El colectivo permite un bulto por persona y pueden ser reposeras. No pueden ser reposeras y valijas, pero sí pueden llevar una reposera”, aclaró.
Asimismo, estimó que los pasajeros posiblemente tengan que caminar entre cinco y seis cuadras debido a las restricciones de tránsito y la cantidad de personas que se movilizarán. “La idea es salir muy temprano para llegar lo más cerca del papamóvil posible, pero seguramente unas cinco o seis cuadras van a tener que caminar”, explicó.
La importancia de viajar con coordinadores
López Osuna destacó como una de las principales ventajas de los viajes organizados el conocimiento previo de los accesos, estacionamientos y movimientos de contingentes frente a acontecimientos multitudinarios.
“La principal ventaja es ir con expertos que saben dónde dejarte, los horarios que tienen que manejar y hacer que todo sea ameno y cómodo para poder disfrutarlo”, manifestó. Según indicó, el operador encargado de la logística será Fénix, con experiencia en el manejo de grupos y eventos con gran concentración de público.
Finalmente, la representante de Paraná Tur reconoció que pocas veces observó en Argentina una movilización comparable vinculada con un acontecimiento religioso. “Hay eventos de esta magnitud, pero están más relacionados con lo musical y no con lo religioso. Algo así he visto muy poco en Argentina”, concluyó.