Allanamiento por narcomenudeo en Las Flores: tres intentaron escapar y hallaron 126 bolsitas con droga

Un allanamiento por una causa de narcomenudeo se realizó durante la tarde-noche en barrio Las Flores de Paraná, donde tres personas intentaron escapar al advertir la llegada de los efectivos y fueron detenidos. Durante el procedimiento fueron halladas sustancias que, según las primeras pruebas realizadas por la Policía, correspondían a marihuana y cocaína.

El operativo comenzó pasadas las 18:30 y estuvo a cargo de personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, con intervención del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE). La investigación se había desarrollado durante aproximadamente 15 días.

Claudio Passadore, responsable de Drogas Peligrosas, explicó a Elonce que la causa contó con la intervención del fiscal Alfieri y que el allanamiento fue autorizado por el juez Garzón.

Intentaron escapar cuando llegó la Policía

Al ingresar al inmueble, ubicado en inmediaciones de calle Colombia, los efectivos encontraron a dos hombres y una mujer, todos mayores de edad.

“Cuando llega el grupo especial, inmediatamente se dan a la fuga hacia la parte del fondo del domicilio. Hay pasillos que comunican con distintas calles, pero gracias al accionar del personal especializado se pudo demorar a estas personas”, explicó Passadore.

Durante ese intento de fuga también habrían descartado diferentes elementos. Los policías preservaron esos objetos hasta la llegada de testigos civiles para incorporarlos formalmente al procedimiento.

Entre ellos fue localizada una riñonera que contenía diferentes sustancias, de acuerdo con lo informado durante el operativo.

Marihuana y cocaína presuntamente listas para vender

Passadore sostuvo: “Se pudo corroborar, tras las investigaciones que se llevaron adelante, que efectivamente se comercializaban estupefacientes a menor escala”.

Respecto de lo secuestrado, señaló que se encontraron alrededor 114 bolsitas de cocaína y 12 de marihuana fraccionadas.

Una vivienda con fuertes medidas de seguridad

El inmueble presentaba diferentes medidas que dificultaron el ingreso de los efectivos. La puerta contaba con varios pasadores y el grupo especial debió acceder por otro sector de la propiedad.

Pablo Preisz Casas, subdirector de Drogas Peligrosas, señaló que esas características eran compatibles con un lugar preparado para dificultar un procedimiento policial.

“Por las características del inmueble, podría estar acondicionado para dificultar el accionar policial. Se tuvo que ingresar por la ventana debido a las medidas de seguridad que tenía la puerta”, explicó.

Aclararon que permanecían demorados

Las autoridades hicieron una precisión respecto de la situación procesal de los dos hombres y la mujer encontrados en el inmueble.

“Por el momento no podemos hablar de detención hasta que el fiscal lo autorice. Están demorados y sujetos al procedimiento”, aclaró Preisz.

Allanamiento por narcomenudeo en barrio Las Flores

Uno de los hombres ya había sido localizado anteriormente durante otro procedimiento realizado en la zona de Loma del Mirador, según indicó Passadore.

Una investigación de aproximadamente 15 días

Gerardo Cornejo, jefe de la División Antidrogas, destacó: “Tuvimos la rapidez de la investigación y del material que se aportó a la Unidad Fiscal. El doctor Alfieri dispuso las medidas de acuerdo con el material probatorio y se pudo llegar rápidamente al allanamiento”.

Durante el operativo también se acercaron familiares de las personas que estaban en el inmueble. Cornejo indicó que se vivieron momentos de tensión, aunque la situación pudo ser controlada.

“Se acercaron familiares directos. Se les explicó la situación y los pasos legales a seguir, se calmaron y se pudo continuar trabajando con normalidad”, concluyó.