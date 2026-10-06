Desbarataron una red de carreras clandestinas y rescataron a 32 galgos

Una organización dedicada a realizar carreras clandestinas de galgos fue desbaratada tras una serie de allanamientos encabezados por la Ayudantía Fiscal y el Comando de Prevención Rural (CPR) de San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires. Como resultado del procedimiento, 32 perros fueron rescatados.

Los investigadores determinaron que los animales eran utilizados en competencias ilegales organizadas en distintos puntos del territorio bonaerense. Durante los operativos también se secuestró una importante suma de dinero en efectivo y diversas sustancias, cuyo contenido y utilización quedaron bajo investigación.

Una de las hipótesis apuntó a que esos productos eran suministrados a los perros para doparlos y aumentar su rendimiento físico durante las carreras. Los responsables de la organización quedaron a disposición de la Justicia y se avanzó con las actuaciones correspondientes.

Los galgos fueron derivados a organizaciones proteccionistas

Tras los allanamientos, los 32 galgos fueron puestos a resguardo y distribuidos entre diferentes organizaciones no gubernamentales, donde comenzaron un proceso de recuperación física, sanitaria y emocional luego de las condiciones de explotación a las que habrían sido sometidos.

Al menos cinco de los animales quedaron bajo la protección de la Fundación Planeta Vivo Argentina. También participaron del operativo de reubicación Callejero Casa Quiere y Rescate Equino Cinco Corazones ONG, que colaboraron para conseguir espacios seguros para los perros.

Las entidades proteccionistas remarcaron que las carreras clandestinas implican la utilización de animales con fines económicos y advirtieron sobre las condiciones de maltrato que suelen rodear estas prácticas.

Las carreras de perros están prohibidas en Argentina

En Argentina, las carreras de perros se encuentran prohibidas por la Ley 27.330, que sanciona la organización, promoción, facilitación o realización de este tipo de competencias en todo el territorio nacional.

A partir del operativo, los animales quedaron alejados del circuito clandestino y comenzaron diferentes tratamientos y controles destinados a evaluar su estado de salud y avanzar con su recuperación.

Fuente: Monte al Día