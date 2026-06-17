Rescataron 20 perros en un allanamiento por maltrato animal en Concordia

Un operativo judicial realizado en la tarde del martes en Concordia permitió rescatar a 20 perros en el marco de una causa por presunto maltrato animal. El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de bulevar Yuquerí y Cortada De Los Viñedos.

La intervención estuvo a cargo de funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta, quienes dieron cumplimiento a una orden de allanamiento y secuestro emitida por el Juzgado de Garantías local. La medida formó parte de una investigación vinculada al supuesto delito de maltrato animal.

Durante el operativo también intervino el Veterinario Policial, cuya participación resultó clave para avanzar con el resguardo de los animales. Según se informó, la diligencia finalizó con resultado positivo tras el hallazgo de los canes en el domicilio allanado.

El procedimiento en la vivienda

Como resultado de la intervención, los efectivos lograron rescatar a un total de 20 perros. Los animales fueron retirados del lugar y quedaron bajo el cuidado de personas que asumieron la responsabilidad de garantizar su atención y protección.

Desde la fuerza se indicó que quienes recibieron a los canes deberán asegurarles atención médico-veterinaria, alimentación y las condiciones necesarias para su bienestar. La medida buscó resguardar a los animales mientras continúa el trámite judicial correspondiente.

El allanamiento se desarrolló en una zona cercana a bulevar Yuquerí, en Concordia, y permitió avanzar con las medidas dispuestas por la Justicia. La causa seguirá bajo intervención del Juzgado de Garantías local, de acuerdo con los elementos reunidos durante el procedimiento.

Una causa por maltrato animal

La investigación se enmarca en una denuncia por presunto maltrato animal, una problemática que requiere la actuación conjunta de la Justicia, la Policía y profesionales veterinarios. En este tipo de procedimientos, el objetivo principal es retirar a los animales de situaciones que puedan comprometer su salud o seguridad.

En este caso, la intervención permitió poner a resguardo a los perros y garantizar que queden bajo responsabilidad de personas encargadas de brindarles los cuidados necesarios. No se informaron otros detalles sobre el estado sanitario de los animales al momento del procedimiento.

El operativo finalizó con el secuestro y rescate de los canes, conforme a la orden judicial vigente. Ahora, la causa continuará su curso mientras se evalúan las actuaciones realizadas en la vivienda allanada durante la tarde del martes.