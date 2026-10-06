Identificaron y denunciaron a tres menores por maltrato y muerte de un gatito en General Ramírez

Tres menores de edad fueron identificados y denunciados penalmente por un caso de maltrato animal en General Ramírez, luego de que comenzaran a circular videos en los que, según denunciaron proteccionistas, se registraron agresiones contra un gatito que terminaron provocándole la muerte.

Sabrina Devolder, integrante de Amigos de los Perros de General Ramírez, confirmó a Elonce que la organización recibió el material durante el domingo y comenzó inmediatamente a buscar información para determinar quiénes aparecían en las imágenes.

“El domingo nos llega un video de unos jóvenes maltratando, ultrajando y vulnerando a un animal. Rápidamente lo ponemos en línea, aun cuando ya se había viralizado, porque necesitábamos identificar a las personas”, explicó al aclarar que el material llegó hasta una de las integrantes de la organización a través de un vecino de General Ramírez.

Calificó el caso como "aberrante"

Consultada por Elonce acerca de qué sintió personalmente ante las imágenes, Devolder reconoció que no pudo observarlas. “Sinceramente, yo no pude ver los videos. A mí se me hace imposible ver este tipo de imágenes, cualquier video donde haya maltrato hacia un animal”, contó.

Otras integrantes de la agrupación sí debieron analizarlos para intentar reconocer a los involucrados y reunir información que pudiera incorporarse a la denuncia. “Alguien tenía que verlo para saber si se podía reconocer a las personas y para agregar a la causa las aberraciones hacia el animal”, explicó.

“Ellos mismos se encargaron de viralizar el video”

Otro de los aspectos que generó preocupación entre los proteccionistas fue la difusión de las imágenes.

Según Devolder, habrían sido los propios involucrados quienes compartieron el registro entre sus contactos y a través de las redes sociales. "Ellos mismos se encargaron de viralizar el video en sus redes sociales, entre sus grupos de amigos, como una gracia”, sostuvo.

La integrante de la organización consideró especialmente preocupante que adolescentes registren y posteriormente difundan imágenes de violencia contra un animal. “Son adolescentes que retransmiten un video y están normalizando la violencia”, expresó.

“Hay jóvenes que están disfrutando de ver sufrir a un animal, que están disfrutando de lo que es la tortura. Entonces, ya va más allá de lo que es un simple maltrato o de lo que es simplemente un grupo de jóvenes que está haciendo algo que quizás no se dan cuenta”, lamentó la proteccionista.

Golpearon a un gatito hasta matarlo y filmaron el violento episodio

Hablaron con las familias de los involucrados

La proteccionista aclaró que hasta el momento los menores de edad no se comunicaron con la organización para pedir disculpas.

Desde Amigos de los Perros sí decidieron ponerse en contacto con sus familias para saber si conocían lo ocurrido.

“Nos comunicamos con la familia de ellos para saber si estaban al tanto, porque muchas veces, al ser jóvenes, la familia no sabe lo que están realizando”, explicó.

Según relató, las respuestas fueron diferentes. Mientras una familia manifestó sorpresa y dificultades para aceptar lo ocurrido, en otro caso percibieron una postura que, a criterio de la organización, minimizaba lo sucedido bajo el argumento de que los adolescentes estaban cazando.

Fiscalía deberá determinar cómo continúa la causa

Devolder indicó que es la primera vez que la agrupación enfrenta un caso de estas características en el que aparecen adolescentes como presuntos responsables. Por ese motivo, señaló que aguardarán las determinaciones que adopte la Justicia.

“Estamos esperando respuesta de Fiscalía. La denuncia se hizo, están puestos los nombres de los autores y ahora quedamos a disposición y a la espera de Fiscalía”, afirmó a Elonce.

La situación legal de los involucrados deberá ser determinada por las autoridades competentes teniendo en cuenta sus edades, las pruebas incorporadas y las circunstancias que logren establecerse durante la investigación.

La organización también analiza la posibilidad de participar en el proceso judicial como querellante en representación de la defensa de los animales.

Otros casos de maltrato animal en Ramírez

Devolder recordó que la organización intervino anteriormente en otros episodios graves registrados en General Ramírez. Entre ellos mencionó el caso de “Tanque”, el perro murió tras recibir dos disparos de escopeta; otro denominado “Iron”, que habría sido azotado; y un episodio en el que un gato recibió un disparo.

Sin embargo, consideró que el caso conocido ahora presenta características especialmente preocupantes por la violencia registrada y por su posterior difusión.

Campañas de concientización en las escuelas

Amigos de los Perros trabaja desde hace años en actividades destinadas a generar conciencia sobre el cuidado y el respeto hacia los animales.

Devolder recordó que integrantes de la organización han realizado charlas en establecimientos educativos de la localidad.

Si bien esas actividades disminuyeron durante el último tiempo por las obligaciones particulares y laborales de sus integrantes, mantienen las campañas a través de las redes sociales.

“Constantemente estamos generando en nuestras redes el respeto y el valor hacia los animales, y que obviamente un caso de maltrato no es viable en ningún sentido, bajo ninguna circunstancia”, expresó.

El mensaje a los jóvenes y sus familias

Sobre el final de la entrevista, Devolder hizo un llamado al respeto hacia los animales y remarcó que no es necesario que una persona tenga afinidad con ellos para comprender que no debe ejercer violencia.

“Nosotros como agrupación no pretendemos obligar a las personas a que quieran un animal. Uno puede querer mucho a perros, gatos o cualquier tipo de animal; otros a algunos y otros a ninguno”, sostuvo.

Y concluyó: “Que no te gusten no significa que tengamos el poder de ejercer violencia. Hay que respetar al otro ser y convivir”.

El caso quedó ahora en manos de Fiscalía, que deberá analizar la denuncia, los videos aportados y las circunstancias del episodio para determinar las eventuales responsabilidades.