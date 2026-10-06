Maltrato animal: golpearon a un gatito hasta matarlo y filmaron el violento episodio

Una denuncia por maltrato animal en General Ramírez fue presentada ante la Fiscalía luego de que integrantes de la organización Amigos de los Perros recibieran un video en el que, según indicaron, se observa a al menos tres menores de edad agrediendo a un gatito que posteriormente murió.

Sabrina Devolder, integrante de la organización, explicó a Estación Plus Crespo que las imágenes fueron enviadas por un vecino y que, a partir de la difusión del material, pudieron identificar a quienes aparecerían involucrados.

“Filmaron ellos mismos la secuencia del maltrato”, afirmó Devolder al referirse al registro que posteriormente comenzó a circular por redes sociales.

Qué muestran las imágenes, según la denuncia

De acuerdo con el relato de la proteccionista, el video registra distintas agresiones contra el animal. Señaló que el gatito habría sido golpeado, arrastrado, levantado de la cola y azotado. Además, sostuvo que en otro momento de la secuencia los jóvenes habrían incitado a perros para que atacaran al felino.

Tras conocerse las imágenes, la organización comenzó a recibir mensajes de personas que afirmaban reconocer a los involucrados. “Los menores fueron identificados, se notificó a la familia y luego hicimos la denuncia correspondiente”, indicó Devolder.

La presentación quedó ahora en manos de la Fiscalía, que deberá analizar el material disponible y determinar las responsabilidades y medidas que correspondan.

Recibieron testimonios sobre otros presuntos episodios

Devolder también señaló que, después de que trascendiera el video, vecinos se comunicaron con la organización y mencionaron otros supuestos episodios de maltrato animal.

La referente aclaró que en General Ramírez también reciben reportes sobre diferentes situaciones de violencia contra animales, entre ellas ataques a aves con gomeras.

Los señalamientos recibidos por la organización constituyen testimonios de particulares y no implican que esos episodios hayan sido comprobados judicialmente.

El video será una de las pruebas

Uno de los principales elementos aportados en la denuncia es el registro audiovisual de lo sucedido.

Según explicó Devolder, las imágenes habrían sido compartidas por los propios involucrados a través de redes sociales y grupos relacionados con una institución escolar.

Debido a que se trataría de menores de edad, la situación de los jóvenes deberá ser evaluada por las autoridades competentes dentro del régimen legal correspondiente.

Será la Fiscalía la encargada de determinar cómo continuará la investigación a partir de la denuncia y de las pruebas incorporadas.

También esperan novedades por el caso de “Tanque”

Durante la entrevista, Devolder se refirió además a otra investigación por maltrato animal que permanece abierta en General Ramírez: la muerte de “Tanque”, un perro cuyo caso había sido denunciado anteriormente.

Tanque, el perrito víctima de maltrato animal en General Ramírez (archivo)

La integrante de Amigos de los Perros indicó que mantienen contacto con la Fiscalía y aguardan los resultados de las pericias realizadas sobre un arma.

Según explicó, ese análisis constituye una de las medidas pendientes para que la investigación pueda avanzar y eventualmente se convoque a testigos.

“Son seres sintientes”

Finalmente, Devolder pidió generar mayor conciencia sobre el cuidado y respeto hacia los animales. “Tenemos que ser más conscientes de que son seres sintientes, que sufren, que sienten igual que nosotros”, expresó.

La referente sostuvo que ninguna persona está obligada a querer o convivir con animales, pero remarcó que esa circunstancia no puede justificar agresiones.

La denuncia por la muerte del gatito quedó ahora bajo investigación y será la Justicia la que deberá determinar las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades de los involucrados.