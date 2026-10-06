Choque frontal entre dos autos dejó cuatro muertos en una ruta bonaerense

Un choque frontal entre dos vehículos dejó cuatro personas muertas este lunes por la mañana en la ruta provincial 65, a la altura del partido bonaerense de Bolívar. El fatal siniestro ocurrió poco antes de las 10, en el kilómetro 319, entre las localidades de Pirovano y Urdampilleta.

El impacto involucró a un Toyota Corolla y un Renault Logan, perteneciente a una empresa constructora. La colisión se produjo en el sector conocido como Transener y, debido a la violencia del choque, los cuatro ocupantes fallecieron en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Oscar Osvaldo Beunza, de 67 años; Mirta Susana Werdin, de 78; Fernando José Galeano, de 41; y José Francisco Roldán, de 59 años.

Profundo pesar por la muerte de dos vecinos de Carhué

Beunza y Werdin viajaban en el Toyota Corolla. Ambos eran vecinos conocidos de Carhué y sus muertes generaron una fuerte conmoción en esa comunidad bonaerense.

Oscar Beunza, conocido como “Fofito” o “El Flaco”, trabajaba como remisero y era reconocido por vecinos y turistas que recurrían habitualmente a su servicio.

“Acá en Carhué no hay taxis, solo algunos remises; los turistas pedían un viaje y lo primero era llamar al Flaco”, relató Alfredo Fuentes, director de Radio Carhué.

El hombre tenía 67 años y era padre de dos mujeres, ambas médicas, de 32 y 30 años, radicadas en La Plata.

Una docente jubilada, entre las víctimas

En el mismo vehículo viajaba Mirta Susana Werdin, de 78 años, una docente jubilada también reconocida en Carhué.

Werdin era madre de dos mujeres. Una de ellas es Paula Delrieux, periodista y locutora que se desempeña en el área de Prensa de la Municipalidad de Adolfo Alsina.

En tanto, en el Renault Logan circulaban Fernando José Galeano, de 41 años, y José Francisco Roldán, de 59. Ambos estaban vinculados a una empresa constructora y tenían domicilio en Tristán Suárez y Longchamps, respectivamente.

Investigan cómo ocurrió el choque frontal

La investigación quedó a cargo de la fiscal Julia María Sebastián, titular de la UFI N°15 de Bolívar, mientras se realizaron las actuaciones para establecer la mecánica del siniestro.

En paralelo, el fatal episodio volvió a poner en discusión las condiciones de la ruta provincial 65. En los días previos se habían registrado reclamos por baches, pozos y falta de mantenimiento en distintos sectores de la calzada.

No obstante, hasta el momento no se estableció que el estado de la ruta haya sido la causa del choque frontal, por lo que las circunstancias que desencadenaron la colisión permanecían bajo investigación.