Un hombre quedó gravemente herido tras intentar esquivar un ciervo en la Autovía Artigas

Un hombre de 46 años sufrió lesiones graves tras despistar con su camioneta en la Autovía Artigas, luego de realizar una maniobra evasiva ante la aparición de un ciervo sobre la calzada. El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este martes, a la altura del kilómetro 162.

El conductor, domiciliado en San Salvador, circulaba a bordo de una Ford Ranger cabina simple cuando, por causas que son materia de investigación, se encontró con el ejemplar cérvido sobre la ruta.

Según los datos preliminares, el automovilista habría intentado esquivar al animal, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la estructura del guardarraíl. Era el único ocupante de la camioneta.

Sufrió múltiples fracturas y contusiones pulmonares

Como consecuencia del impacto, el hombre presentó dolencias y traumatismos de consideración. Fue asistido inicialmente en el lugar y luego trasladado al hospital San Benjamín de Colón, donde los profesionales constataron la gravedad de las lesiones.

El parte médico indicó que sufrió una fractura costal vertebral en la pelvis izquierda, además de una fractura en el pie izquierdo y lesiones en la columna lumbar.

También se constataron contusiones pulmonares bilaterales y dorsales, por lo que las lesiones fueron calificadas como graves.

Investigan las circunstancias del siniestro

El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción operativa de la Comisaría de Pueblo Liebig, dependiente de la Jefatura Departamental correspondiente.

Las autoridades trabajan para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control de la camioneta.

De acuerdo con la información preliminar, la presencia repentina del ciervo sobre la calzada habría provocado la maniobra evasiva que terminó con el impacto contra el guardarraíl.