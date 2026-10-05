Dos hermanos murieron tras un choque en RN 3 cuando regresaban de un torneo de fútbol infantil

Dos hermanos murieron en un choque ocurrido durante la noche del domingo 4 de octubre en la Ruta Nacional 3, cerca del kilómetro 1.710, en inmediaciones de Garayalde, Chubut. Las víctimas, de 30 y 28 años, regresaban desde Comodoro Rivadavia hacia Trelew después de presenciar un torneo de fútbol infantil.

Los hermanos viajaban en un Volkswagen Gol junto con una mujer de 22 años, quien resultó gravemente herida y quedó internada en terapia intensiva. Habían acompañado a otro integrante de la familia, un niño que participó de la competencia con el equipo del club Racing de Trelew.

En el siniestro estuvieron involucrados dos camiones. Según la reconstrucción preliminar de la Policía, uno circulaba delante del Gol, en dirección a Trelew, mientras que el otro avanzaba en sentido contrario, hacia Comodoro Rivadavia.

La reconstrucción preliminar del choque

De acuerdo con las primeras actuaciones, el camión que circulaba hacia el sur habría cambiado de carril por motivos que permanecían bajo investigación. El conductor del vehículo pesado que iba delante del auto realizó una maniobra hacia la banquina para evitar una colisión frontal.

Ese camionero logró eludir parcialmente al otro vehículo y terminó al costado de la calzada, con daños menores. Detrás circulaba el Gol, cuyos ocupantes quedaron frente al camión que habría invadido su carril.

“El camión impacta de forma frontal y de lleno contra el vehículo de menor porte y lamentablemente, ahí, prácticamente en el acto, pierden la vida los dos jóvenes”, explicó Cristian Mulero, jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, en declaraciones al medio local ADNSUR, reproducidas por LM Neuquén.

Una joven quedó internada en grave estado

El Volkswagen Gol sufrió graves daños por el impacto. Los dos hermanos fallecieron en el lugar, mientras que la joven que los acompañaba fue asistida y quedó internada en terapia intensiva, en grave estado.

Mulero informó que uno de los conductores de los vehículos pesados también necesitó atención médica. “Uno de los camioneros también resultó lesionado y tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia”, detalló.

El jefe policial precisó que el hombre sufrió un golpe en la cabeza, pero se encontraba estable y fuera de peligro. Hasta el lunes por la mañana, según indicó, no se habían dispuesto medidas judiciales sobre los involucrados.

Las actuaciones judiciales

La investigación quedó orientada a establecer las circunstancias del choque y determinar qué provocó la maniobra del camión que circulaba hacia Comodoro Rivadavia. La secuencia informada por la Policía correspondió a una reconstrucción inicial.

Durante las primeras horas del lunes, familiares de las víctimas llegaron a Comodoro Rivadavia para realizar los trámites correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial y quedaron a disposición de la Justicia para las autopsias, antes de su posterior traslado a Trelew.