Un bebé de 10 días murió tras un choque en Punta Lara: un conductor quedó demorado

Un bebé de 10 días murió como consecuencia de las heridas que sufrió en un choque entre tres vehículos ocurrido el domingo por la noche en Punta Lara, partido bonaerense de Ensenada. El accidente también dejó varias personas heridas, entre ellas una niña de tres años.

El hecho se produjo alrededor de las 22 en Almirante Brown, entre las calles 106 y 108. Por causas que se investigan, una Ford EcoSport colisionó contra un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes policiales, en el Volkswagen viajaban una mujer de 24 años y sus dos hijos. Los menores fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata para recibir atención médica.

Los menores fueron trasladados al hospital

El bebé de 10 días falleció a raíz de las lesiones sufridas en el accidente. La información difundida no precisó el estado de salud posterior de su hermana ni de los demás ocupantes que resultaron heridos.

El choque quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales. Las circunstancias en las que se produjo la colisión continúan bajo investigación para establecer cómo ocurrió y determinar las responsabilidades.

El conductor de la EcoSport, un hombre de 66 años, quedó demorado e imputado después del accidente. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y está a cargo de la UFI N.º 10 de La Plata.

🚨 Un conductor alcoholizado chocó a una familia en Punta Lara. Un bebé quedó grave y fue trasladado al Hospital de Niños de La Plata.

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Hubo incidentes después del choque

Tras la colisión, numerosas personas se concentraron en el lugar. De acuerdo con el informe policial citado por la agencia, los agentes debieron resguardar al conductor de la EcoSport ante un tumulto.

El mismo reporte indicó que algunas personas arrojaron elementos contra los vehículos policiales y les provocaron daños. Estos episodios ocurrieron después del accidente en el que resultaron heridos varios ocupantes.

La investigación por la muerte del bebé de 10 días deberá reconstruir la secuencia del choque. Hasta el momento, no se informó una conclusión sobre sus causas ni se difundieron precisiones sobre la evolución de las personas hospitalizadas.