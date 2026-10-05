Banda chamamecera entrerriana chocó contra un animal en plena ruta

El grupo musical Rumba Chamamecera, cuyos integrantes son de la ciudad de La Paz, sufrió un accidente de tránsito durante las últimas horas, cuando circulaba por la ruta Nº6, a la altura del kilómetro 19, en cercanías de El Yeso. Según informaron desde la agrupación, todos sus integrantes se encontraban bien.

El siniestro ocurrió cuando un animal se cruzó de manera inesperada sobre la calzada y fue embestido por el vehículo en el que se trasladaba el grupo.

De acuerdo con lo informado, no hubo personas con lesiones de gravedad y el accidente provocó principalmente daños materiales. El animal tampoco habría sufrido heridas de consideración.

Asistencia en el lugar

Tras el accidente, personal policial y efectivos de la Brigada de Abigeato acudieron al lugar para asistir a los integrantes de Rumba Chamamecera.

Desde la agrupación agradecieron la intervención de los uniformados y destacaron especialmente el acompañamiento del personal de la Comisaría de El Yeso.

Según relataron, los efectivos los acompañaron hasta el cruce de la T para garantizar que pudieran continuar el trayecto con seguridad.

Luego del accidente, desde Rumba Chamamecera difundieron un mensaje para llevar tranquilidad a familiares, amigos y seguidores.

“Estamos bien todos”, señalaron desde el grupo paceño, confirmando que ninguno de sus integrantes había sufrido lesiones de gravedad tras el impacto.