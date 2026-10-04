Neuquén: allanaron una estancia, secuestraron 17 armas, más de 5.000 municiones y piezas de fauna silvestre

El allanamiento fue en cercanías de la ciudad de Zapala

Un allanamiento en una estancia de Neuquén terminó con el secuestro de 17 armas de fuego, cerca de 5.300 municiones y 40 piezas de fauna silvestre que no contaban con la documentación exigida. El procedimiento se realizó en una propiedad rural ubicada a unos 30 kilómetros de Zapala, en el marco de una investigación por presunta caza ilegal.

El operativo fue ordenado por la Justicia de Garantías de Zapala y contó con la participación de efectivos de la Policía de Neuquén y personal de la Dirección Provincial Regional del Pehuén de Fauna Silvestre.

Entre los elementos encontrados había armas largas y cortas, cartuchería de distintos calibres y restos de animales cuya tenencia se encuentra regulada por la legislación provincial.

Qué encontraron durante el allanamiento

El procedimiento permitió secuestrar 17 armas de fuego, entre ellas 12 escopetas de doble caño, cuatro carabinas y un revólver. De acuerdo con la información oficial, los elementos no se encontraban en condiciones de seguridad reglamentarias.

A las armas se sumaron cerca de 5.300 municiones, entre cartuchos completos y vainas servidas. La cartuchería correspondía a distintos calibres utilizados en armas largas y cortas, además de municiones para escopeta.

Todo el material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia que interviene en la investigación.

También hallaron trofeos de fauna sin documentación

El operativo tuvo además un componente relacionado con la fauna silvestre. Los investigadores encontraron unas 40 piezas consideradas trofeos, entre las que había astas de ciervo colorado, cabezas de jabalí europeo y cuero de zorro colorado.

Las piezas no contaban con la documentación habilitante requerida por la normativa vigente. Por ese motivo, el personal especializado labró un acta por una presunta infracción a la Ley Provincial de Fauna N.º 2539.

El hallazgo quedó incorporado a una investigación que ya tenía antecedentes por una presunta actividad de caza ilegal en la zona.

La causa ya tiene un imputado

La investigación judicial comenzó a partir de una denuncia presentada por personal de la Dirección Provincial de Fauna, que había aportado fotografías como parte de la prueba reunida en el expediente.

Según la acusación formulada por la fiscal Julieta González, del Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido entre principios y mediados de diciembre de 2025. A fines de agosto, la fiscalía formuló cargos contra un hombre identificado por sus iniciales J.A.R.

Las imágenes incorporadas a la causa mostrarían al acusado junto a un choique muerto y una camioneta en la que se encontraban distintos animales faenados. Entre ellos habría una liebre mara, especie catalogada como vulnerable.

La investigación también incluyó una acusación vinculada con la tenencia ilegal de un arma de fuego, debido a que el imputado no contaría con autorización legal para poseerla ni con registro como legítimo usuario.

Tras la audiencia, el tribunal estableció un plazo de dos meses para profundizar las actuaciones. Durante ese período, la Justicia analizará distintos elementos incorporados al expediente, entre ellos el contenido de un teléfono celular que había sido secuestrado previamente.