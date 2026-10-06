Dos motociclistas resultaron heridos en sendos accidentes en departamento Diamante

Un joven de 21 años sufrió lesiones tras el choque entre una moto y un auto en Libertador San Martín. En el acceso a Diamante, un motociclista de 26 años perdió el control del rodado y terminó contra un cartel. Ambos debieron recibir atención médica.
Dos motociclistas resultaron con lesiones leves en distintos siniestros viales registrados durante la tarde del lunes en Libertador San Martín y Diamante. En uno de los hechos intervino también un automóvil, mientras que el segundo habría ocurrido luego de una falla mecánica en una motocicleta.
El primer episodio se produjo en la intersección de avenida Los Pioneros y calle Córdoba, en Libertador San Martín, donde personal de la comisaría local fue alertado mientras realizaba un operativo preventivo.
Al llegar, los efectivos constataron que habían participado un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos. Los vehículos eran conducidos por una mujer y un hombre, ambos mayores de edad.
Como consecuencia del impacto, el motociclista, de 21 años, sufrió lesiones de carácter leve y requirió asistencia médica para recibir las curaciones correspondientes.
Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la realización de las actuaciones periciales para establecer las causas y circunstancias en las que se produjo la colisión.
Perdió el control de la moto y chocó contra un cartel
El segundo siniestro ocurrió también durante la tarde, esta vez en el acceso a la ciudad de Diamante, sobre avenida Presidente Alfonsín y calle Garibaldi.
Personal de la Sección Motorizada Policial, que se encontraba desarrollando tareas preventivas, fue informado sobre el accidente y acudió al lugar.
Allí encontraron a un hombre de 26 años que circulaba en una motocicleta Guerrero de 150 centímetros cúbicos.
De acuerdo con lo manifestado por el propio conductor a los agentes, el rodado sufrió una falla mecánica, circunstancia que habría provocado que perdiera el control.
Tras caer sobre la calzada, el motociclista terminó impactando contra un cartel de señalización vial.
El joven sufrió lesiones leves como consecuencia de la caída y necesitó asistencia sanitaria. Por ese motivo fue trasladado al hospital local, donde recibió atención por las heridas sufridas.
Tras ambos episodios, desde la Policía reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener las medidas de precaución necesarias al momento de conducir para reducir los riesgos de siniestros viales.