Una niña fue atropellada tras descender de un auto y cruzar una avenida    

Una niña de 9 años fue atropellada por un automóvil cuando intentaba cruzar la avenida Francisco Malarín, en la intersección con avenida Colón, en San Salvador. Debido al impacto, debió recibir asistencia médica y posteriormente fue derivada al Hospital Masvernat de Concordia.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 18:15 del lunes. La Policía tomó conocimiento mediante un llamado telefónico y personal del Comando Radioeléctrico acudió inmediatamente al lugar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por los efectivos, la menor había descendido del automóvil de su padre y comenzó a cruzar la calle cuando fue alcanzada por otro vehículo.

El automóvil involucrado fue un Renault Sandero conducido por una mujer mayor de edad, domiciliada en la ciudad. Según informó la Jefatura Departamental San Salvador, circulaba por avenida Francisco Malarín en sentido oeste-este.

Como consecuencia de la colisión, una ambulancia trasladó a la niña hasta el hospital local, donde recibió atención médica y se evaluaron las lesiones sufridas.

Posteriormente, los profesionales resolvieron derivarla al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, con el objetivo de realizarle estudios de mayor complejidad y efectuar un control más exhaustivo de su estado de salud.