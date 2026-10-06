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Causó destrozos en un corralón municipal: apuntan a “un problema de índole personal”

“Es una persona que fue hacer un problema a un empleado y rompió cosas, pero no es robo, sería un problema de índole personal que se trasladó al lugar de trabajo”, confirmaron fuentes policiales de la Jefatura Departamental Villaguay a Elonce.

6 de Octubre de 2026
Destrozos en un corralón municipal
Destrozos en un corralón municipal Foto: captura de video

REDACCIÓN ELONCE

“Es una persona que fue hacer un problema a un empleado y rompió cosas, pero no es robo, sería un problema de índole personal que se trasladó al lugar de trabajo”, confirmaron fuentes policiales de la Jefatura Departamental Villaguay a Elonce.

Una persona, que ya estaría identificada, ingresó al Corralón Municipal N°2 de Villaguay y ocasionó importantes destrozos en las oficinas durante el horario de atención al público, en la mañana de este lunes, cuando había personal trabajando.

 

“Es una persona que fue hacer un problema a un empleado y rompió cosas, pero no es robo, sería un problema de índole personal que se trasladó al lugar de trabajo”, confirmaron fuentes policiales de la Jefatura Departamental Villaguay a Elonce.

 

De acuerdo a lo indicado por la fuerza, por tratarse de dependencias municipales, el Asesor Legal de la Municipalidad de Villaguay radió la denuncia correspondiente y se informó a la Fiscalía. “Se está trabajando en base a las directivas impartidas desde la autoridad judicial”, comunicaron fuentes policiales.

 

“El agresor está identificado y se continúan con las medidas correspondientes”, confirmaron desde la fuerza.

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Villaguay destrozos corralón municipal
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