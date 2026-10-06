Los buscaban por robos en Chajarí y los detuvieron cerca de Zárate Brazo Largo con más de $5 millones

Una serie de robos en vehículos estacionados durante la 42ª muestra de la Sociedad Rural de Chajarí dio origen a una investigación que terminó con tres hombres detenidos cerca de Zárate Brazo Largo. Los hechos denunciados ocurrieron tanto dentro del predio como en sus inmediaciones.

Las actuaciones comenzaron el domingo 4 de octubre, cuando distintas personas denunciaron que habían abierto sus automóviles y sustraído pertenencias. Con el paso de las horas se sumaron nuevos casos, por lo que todavía se busca establecer el alcance de lo ocurrido.

Según informó la Jefatura Departamental Federación a Diario Río Uruguay, los datos reunidos permitieron orientar la búsqueda hacia un Peugeot 208 azul. En ese vehículo se trasladaban tres hombres señalados como presuntos involucrados en los robos.

Los interceptaron cuando salían de Entre Ríos

Alrededor de las 22.40 del domingo, el automóvil fue localizado en el puesto caminero de Islas del Ibicuy, cerca de Zárate Brazo Largo. Sus ocupantes, tres hombres mayores de edad oriundos de Buenos Aires, estaban saliendo de la provincia.

La Fiscalía fue informada y dispuso que se solicitaran las autorizaciones para revisar a los ocupantes y el vehículo. También ordenó retener el automóvil y establecer la situación de los sospechosos según los resultados de esas medidas.

Personal de Investigaciones de Chajarí se trasladó hasta el puesto caminero para realizar el procedimiento. Los tres hombres quedaron detenidos y el Peugeot 208 fue secuestrado a disposición de la causa.

Encontraron más de cinco millones de pesos

Durante la revisión se encontró una suma superior a los cinco millones de pesos en moneda nacional. El informe policial no identificó ese monto como el total definitivo de lo sustraído a las personas que realizaron las denuncias.

También fueron retenidos tres destornilladores que, según el parte, podrían haber sido utilizados para abrir los automóviles. La investigación deberá determinar su relación con los hechos y cómo se produjo el acceso a los vehículos.

Entre los elementos encontrados había además un gorro negro con visera, un compresor portátil y un chaleco negro. Todos quedaron incorporados a la investigación por considerarse de interés para esclarecer los robos.

Se sumaron denuncias de otros damnificados

El jefe de la Policía Departamental, Cristian Valdez Puente, confirmó a Radio Chajarí que hubo vehículos afectados dentro y fuera del predio rural. Explicó que las imágenes disponibles permitieron identificar el automóvil que luego fue interceptado cerca de Zárate Brazo Largo.

Aunque inicialmente se mencionaron cuatro o cinco vehículos, las nuevas denuncias mantienen abierta la cantidad total de casos. También se investiga si se utilizaron inhibidores de cierre centralizado u otro mecanismo para acceder a los automóviles.

La causa continúa para reconstruir cada episodio ocurrido durante la exposición de Chajarí, identificar las pertenencias sustraídas y determinar la responsabilidad de los detenidos. El dinero y los demás elementos encontrados deberán ser contrastados con las denuncias de los afectados.