Entró a una estética, golpeó a la empleada y escapó con dinero

Un delincuente ingresó encapuchado a una estética, golpeó a una empleada y escapó con dinero y distintos objetos de valor. El violento robo ocurrió el sábado en pleno centro de La Plata y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El asalto se produjo en un comercio ubicado sobre calle 6, entre 55 y 56, a una cuadra de Plaza San Martín. En el interior se encontraban trabajadoras y clientas cuando irrumpió el atacante.

Según mostraron las imágenes de seguridad, el hombre comenzó a agredir físicamente a una de las empleadas mientras le exigía dinero. Además, amenazó a otras personas y recorrió diferentes sectores del local buscando elementos para llevarse.

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La golpeó y la llevó hasta el baño

Una estética ubicada en pleno centro de La Plata fue escenario de un violento robo. El local está sobre calle 6 entre 55 y 56, a una cuadra de Plaza San Martín. https://t.co/4uKgxjYFVi— RED 92 (@RED92cadadiamas) October 5, 2026

Sofía, la empleada atacada, relató que prácticamente no tuvo tiempo para reaccionar ante la irrupción del delincuente.

“Fue algo que no me lo esperaba para nada. Tardé en reaccionar porque cuando entró esta persona me empujó, me golpeó y empezó a pedirme dinero en efectivo que no tengo”, contó la joven.

De acuerdo con su testimonio, el asaltante llevaba un cuchillo y continuaba profiriendo amenazas mientras guardaba diferentes objetos dentro de una mochila.

“Me llevó para el baño, que no sé cómo él sabía que estaba ahí. Yo tenía a una señora de 93 años y a la cuidadora, que eran mi mayor preocupación en ese momento”, explicó.

Intentó escapar para pedir ayuda

En medio del robo, Sofía observó una posibilidad de salir del comercio y buscar auxilio, aunque desistió porque el delincuente se encontraba demasiado cerca de la puerta.

“Vi que venía para acá a agarrar cosas del escritorio, vi la puerta y pensé: ‘Salgo a la calle a pedir ayuda’. Pero no llegué porque él estaba muy cerca de la puerta”, relató.

La víctima también indicó que el atacante la amenazaba reiteradamente con dispararle. “Me decía que me iba a meter un tiro, pero yo no vi un arma”, aclaró.

Andrea, madre de Sofía y propietaria de la estética, se encontraba en otro sector del establecimiento. Desde allí escuchó las amenazas y los golpes contra su hija.

“Escuché durante dos minutos cómo golpeaban a mi hija”

La mujer contó que su hermana debió contenerla mientras se desarrollaba el asalto. “Enloquecí cuando pasó todo esto porque decía constantemente ‘te meto un tiro’ y mi hermana me sujetaba”, recordó.

“Escuché durante dos minutos cómo golpeaban a mi hija, que por momentos se callaba y por momentos hablaba bajo, que era para no asustar a la mujer de 93 años”, agregó.

Finalmente, el delincuente tomó dinero y diferentes elementos de valor y escapó corriendo del comercio. Tras su huida, las víctimas dieron aviso a la Policía.

Detuvieron a un sospechoso, pero no era el autor

Minutos después, los efectivos trasladaron a Sofía para participar del reconocimiento de un hombre que había sido detenido aproximadamente a cuatro cuadras del lugar por el robo de una motocicleta.

Sin embargo, se determinó que el sospechoso no estaba relacionado con el asalto a la estética, por lo que la búsqueda del responsable continuó.

Hasta el momento, el agresor permanecía prófugo. La familia de las víctimas pidió colaboración para identificarlo y solicitó a vecinos y comerciantes de la zona que revisaran las grabaciones de sus cámaras de seguridad para determinar el recorrido que realizó después del robo.