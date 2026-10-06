Frenaron un camión con 63 olivos que eran trasladados entre provincias

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) interdictó 63 plantas adultas de olivo que eran trasladadas desde Mendoza hacia Campana, provincia de Buenos Aires, sin el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e). La carga fue detectada durante un control realizado junto con Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Pergamino.

Durante la inspección del camión y su acoplado, los agentes constataron que ninguno de los 63 ejemplares contaba con la documentación fitosanitaria exigida para su traslado. Ante esa situación, el organismo dispuso la interdicción, una medida preventiva que “impide continuar con el traslado de las plantas hasta que se resuelva su situación sanitaria y administrativa”.

Desde SENASA indicaron que la medida no implicó que se hubiera detectado una plaga en los árboles. La irregularidad constatada fue documental: las plantas circulaban sin el documento (DTV-e) que debía acompañarlas y que permite determinar su procedencia, destino y trazabilidad sanitaria.

Por qué los olivos deben trasladarse con DTV-e

La obligación está contemplada en la normativa nacional. La Resolución 27/2019 del SENASA establece el uso obligatorio del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal para el movimiento de todas las especies de material de propagación, micropropagación o multiplicación vegetal. La propia norma recordó que disposiciones anteriores ya habían incorporado específicamente a cítricos, frutales de carozo, vid, kiwi y olivo entre las especies alcanzadas por esa exigencia.

A su vez, la Resolución General Conjunta 4297/2018 de la entonces AFIP y el SENASA creó el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal electrónico (DTV-e) y determinó que constituye el documento válido para amparar el movimiento de los productos vegetales incluidos en su ámbito de aplicación.

El DTV-e permite conocer de dónde salió el material vegetal, hacia dónde se dirige y quiénes intervienen en su traslado. Esa trazabilidad resulta relevante ante una eventual alerta sanitaria, ya que permite reconstruir el recorrido de las plantas y adoptar medidas para evitar la propagación de plagas.

Por qué SENASA pudo interdictar las plantas

La interdicción es una medida preventiva y no debe confundirse con un decomiso definitivo. La Resolución 459/2009 faculta a los inspectores del SENASA a disponer interdicciones cuando exista una situación comprobada o presunta de riesgo para la sanidad vegetal o una posible transgresión de la normativa vigente. La misma disposición establece que, cuando una carga circula sin el amparo sanitario correspondiente, su procedencia y condición sanitaria no pueden justificarse posteriormente mediante documentación presentada después de iniciadas las actuaciones.

En este caso, la transgresión detectada consistió precisamente en que los 63 olivos estaban siendo transportados sin el DTV-e que debía acompañar el traslado.

El marco general también está dado por la Ley 27.233, que declaró de interés nacional la sanidad vegetal y estableció la responsabilidad de productores, transportistas y comercializadores de cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes. La norma designó al SENASA como autoridad encargada de controlar, entre otras actividades, el tráfico federal de productos de origen vegetal.

Qué busca evitar el control

La documentación no funciona solamente como un requisito administrativo. El sistema fue establecido para preservar la trazabilidad y reducir el riesgo de que plantas potencialmente afectadas por plagas sean trasladadas de una región productiva a otra sin posibilidad de reconstruir su origen.

El propio SENASA señala que el DTV debe generarse antes del traslado y acompañar al material durante todo su recorrido. La autoridad puede exigir su exhibición durante los controles y el incumplimiento puede derivar en medidas sanitarias sobre las plantas transportadas.

Por ese motivo, en el procedimiento realizado en Pergamino los ejemplares quedaron interdictados luego de comprobarse que habían salido de Mendoza y eran trasladados hacia Campana sin la acreditación fitosanitaria obligatoria. El operativo formó parte de los controles que SENASA y Gendarmería realizan en rutas nacionales y provinciales del centro y norte bonaerense.