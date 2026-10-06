Detuvieron a dos hombres y una mujer que realizaban una conexión eléctrica clandestina

Tres personas fueron detenidas por hurto de energía eléctrica en Concordia, luego de que personal de la Comisaría Segunda constatara una conexión clandestina en inmediaciones de las calles 2 de Abril y Sargento Cabral. El procedimiento se realizó cuando dos hombres se encontraban trabajando sobre una instalación eléctrica, a pedido de la propietaria de una vivienda.

Según la información policial, los efectivos advirtieron que los sospechosos utilizaban una escalera precaria para llevar adelante la conexión irregular al suministro eléctrico.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso las medidas correspondientes.

Por disposición del fiscal Martín Núñez, los uniformados procedieron a la aprehensión de los dos hombres que realizaban la conexión y de una mujer, señalada como la persona que había solicitado el trabajo.

Los tres fueron detenidos en el marco de una investigación por hurto de energía eléctrica, en carácter de presuntos autores materiales e intelectuales del hecho.

Durante el operativo, los efectivos también secuestraron las herramientas y la escalera que habían sido utilizadas para realizar la instalación clandestina. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia.