 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Concordia

Detuvieron a dos hombres y una mujer que realizaban una conexión eléctrica clandestina

Dos hombres fueron sorprendidos mientras realizaban una conexión ilegal de electricidad. La Policía también detuvo a la propietaria del inmueble y secuestró herramientas.

6 de Octubre de 2026
Los detenidos en Concordia
Los detenidos en Concordia Foto: P.E.R

Dos hombres fueron sorprendidos mientras realizaban una conexión ilegal de electricidad. La Policía también detuvo a la propietaria del inmueble y secuestró herramientas.

Tres personas fueron detenidas por hurto de energía eléctrica en Concordia, luego de que personal de la Comisaría Segunda constatara una conexión clandestina en inmediaciones de las calles 2 de Abril y Sargento Cabral. El procedimiento se realizó cuando dos hombres se encontraban trabajando sobre una instalación eléctrica, a pedido de la propietaria de una vivienda.

 

Según la información policial, los efectivos advirtieron que los sospechosos utilizaban una escalera precaria para llevar adelante la conexión irregular al suministro eléctrico.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso las medidas correspondientes.

Por disposición del fiscal Martín Núñez, los uniformados procedieron a la aprehensión de los dos hombres que realizaban la conexión y de una mujer, señalada como la persona que había solicitado el trabajo.

 

Los tres fueron detenidos en el marco de una investigación por hurto de energía eléctrica, en carácter de presuntos autores materiales e intelectuales del hecho.

 

Durante el operativo, los efectivos también secuestraron las herramientas y la escalera que habían sido utilizadas para realizar la instalación clandestina. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

 

Temas:

Hurto de energía eléctrica conexion clandestina tres detenidos Concordia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso