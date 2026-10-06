Un niño perdió a su papá y a su tío tras un torneo de fútbol: el conmovedor mensaje de su club

Un niño perdió a su papá y a su tío tras un torneo de fútbol

Un niño que juega en las divisiones infantiles de Racing Club de Trelew perdió a su papá y a su tío en un trágico accidente de tránsito, ocurrido el domingo 4 de octubre sobre la Ruta Nacional 3, en Chubut. Los dos hombres, de 30 y 28 años, regresaban de acompañarlo a un torneo de fútbol cuando el automóvil en el que viajaban chocó frontalmente contra un camión.

La tragedia ocurrió alrededor de las 20.20, a la altura del kilómetro 1710, cerca de Garayalde. Los hermanos Díaz habían viajado a Comodoro Rivadavia para acompañar a Uriel López Díaz, jugador de las categorías infantiles del club, durante una competencia deportiva desarrollada el fin de semana.

El accidente provocó la muerte de ambos hermanos en el lugar y dejó gravemente herida a una joven de 22 años que también viajaba en el Volkswagen Gol. La mujer fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanecía internada en terapia intensiva, aunque fuera de peligro.

El conmovedor mensaje del club para el pequeño futbolista

La noticia causó profundo dolor en Racing Club de Trelew, institución donde juega el niño que perdió a dos integrantes de su familia.

A través de un comunicado, la entidad deportiva expresó sus condolencias y manifestó su acompañamiento al pequeño y sus familiares.

"Desde Racing Club de Trelew queremos acompañar con profundo dolor a Uriel López Díaz, jugador de nuestra institución, y a toda su familia en este difícil momento", expresó el club.

La institución también transmitió su pesar por el fallecimiento del padre del futbolista y destacó la importancia de acompañar a la familia en estas circunstancias.

El comunicado finalizó con un mensaje dirigido especialmente al niño: "Uriel, no estás solo. Estamos con vos y con toda tu familia".

Cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida de los hermanos

Según explicó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, el accidente se produjo cuando uno de los camiones que circulaba por la Ruta Nacional 3 invadió el carril contrario.

En esas circunstancias, el transporte pesado tuvo un primer contacto con otro camión, cuyo conductor intentó esquivarlo. Sin embargo, continuó su trayectoria y terminó impactando frontalmente contra el Volkswagen Gol.

La violencia de la colisión provocó importantes daños en el automóvil, que quedó prácticamente destruido. Los dos hermanos fallecieron en el lugar, mientras que la tercera ocupante sobrevivió con lesiones de consideración.

El conductor de uno de los camiones también sufrió heridas y recibió asistencia médica.

La investigación judicial continúa

Tras el accidente, los cuerpos de los hermanos fueron trasladados a la Morgue Judicial para la realización de las autopsias correspondientes.

Mientras tanto, los investigadores avanzaron con las pericias destinadas a establecer las circunstancias en las que uno de los transportes habría invadido el carril contrario.

La familia de las víctimas aguardaba la entrega de los cuerpos para poder despedirlos, mientras la comunidad de Racing Club de Trelew acompañaba al pequeño futbolista y a sus seres queridos. (Fuentes: Infobae, ADNSUR y La Opinión Austral)