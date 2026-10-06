Choque de una camioneta y un camión provocó un vuelco en Ruta 12 y dejó dos personas heridas

Un choque y vuelco de un camión en Ruta 12 dejó dos personas con lesiones leves este martes, a la altura del kilómetro 361,5, en jurisdicción de Betbeder, departamento Nogoyá. El siniestro involucró a una camioneta Nissan Frontier y un Mercedes Benz Atego con acoplado que transportaba bidones de agua vacíos.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:25. Según las primeras precisiones policiales, la camioneta se encontraba estacionada sobre la banquina sur, orientada hacia el este, cuando su conductor inició una maniobra de giro en “U”, se indicó a Elonce.

En esas circunstancias, la Nissan Frontier fue impactada por el camión, que circulaba en sentido contrario, de este a oeste. Tras la fuerte colisión, el vehículo de carga terminó volcado sobre la calzada y obstaculizó uno de los carriles de la ruta.

Dos ocupantes del camión resultaron heridos

El Mercedes Benz era conducido por un hombre de 42 años, quien sufrió escoriaciones en sus miembros inferiores. En tanto, su acompañante, un joven de 26 años, presentó lesiones similares en los brazos.

De acuerdo con la información inicial, ninguno de los dos habría sufrido heridas de gravedad, aunque ambos quedaron a disposición del personal sanitario para recibir atención y determinar el alcance de los golpes.

Por su parte, el conductor de la camioneta, un hombre de 51 años, resultó ileso tras el impacto.

Operativo y tránsito asistido sobre Ruta 12

A raíz del siniestro se desplegó un operativo de asistencia y seguridad vial en el sector. Trabajaron Bomberos Voluntarios de Nogoyá, personal sanitario y una ambulancia del hospital local.

También intervinieron efectivos de las comisarías de Villa 3 de Febrero, Hernández y Betbeder, quienes organizaron la circulación mientras se desarrollaban las tareas sobre la calzada.

Debido a la posición en la que quedó el camión y a los trabajos para asistir a los involucrados y remover los vehículos, el tránsito se mantuvo asistido y con un solo carril habilitado en ese tramo de la Ruta Nacional 12.