Vendía un arma por redes sociales en Paraná: policías simularon ser compradores y lo detuvieron

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre de 38 años que vendía un arma por redes sociales fue detenido durante un operativo encubierto. Policías se hicieron pasar por compradores y pactaron la entrega en la Escuela Hogar. El sospechoso, trabajador del Hospital Pascual Palma, intentó escapar.
Un hombre de 38 años que vendía un arma por redes sociales fue detenido por la Policía de Entre Ríos durante un operativo encubierto realizado en el complejo de la Escuela Hogar. Efectivos simularon ser compradores, acordaron un encuentro con el vendedor y lo redujeron cuando intentó escapar tras advertir que se trataba de policías.
El procedimiento fue realizado por personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, luego de que los investigadores detectaran una publicación en la que se ofrecía ilegalmente un arma de fuego.
Tras informar sobre la situación a la Fiscalía interviniente, los funcionarios policiales contactaron al vendedor y acordaron realizar la supuesta transacción en inmediaciones de la Escuela Hogar. Según confirmó la Policía, el sospechoso sería trabajador del Hospital Pascual Palma.
Intentó escapar cuando descubrió que eran policías
Al lugar acordado llegó el hombre con el arma que había ofrecido a través de las redes sociales. Cuando exhibió el revólver, los investigadores revelaron su identidad y el sospechoso intentó darse a la fuga.
“Al identificarse como personal policial, quiso darse a la fuga. Pasados unos metros fue reducido y demorado”, explicó a Elonce el comisario inspector Lisandro Reyes, de la División Robos y Hurtos.
El funcionario detalló que “el hombre poseía un arma tipo revólver calibre .22, también con su cartuchería completa”. Tras la detención se convocó a personal especializado de Policía Científica y del área de Balística para realizar las pericias correspondientes.
Secuestraron el revólver y el teléfono celular
Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron el revólver calibre .22 largo y la cartuchería que tenía el sospechoso. También fue incautado su teléfono celular, que será analizado en el marco de la investigación.
“Se dio intervención al personal de Policía Científica y Balística, quienes realizaron el peritaje correspondiente, y fue secuestrada el arma. También se secuestró el celular que pertenecía a esta persona”, señaló Reyes.
El comisario confirmó además que el detenido tendría vinculación laboral con el centro asistencial ubicado en la zona. “Estaría confirmado que es una persona que era personal del Hospital Pascual Palma. Luego se determinará si estaba en horario de trabajo o si se retiraba”, indicó.
Cómo detectaron la venta ilegal del arma
Reyes explicó que la comunicación con el vendedor fue realizada directamente por integrantes de la fuerza, quienes actuaron bajo conocimiento de la Justicia para concretar el procedimiento.
“La persona que lo contactó forma parte de las fuerzas policiales. Previamente se dio comunicación a la Fiscalía interviniente y se pudo dar con esta persona y sacar un arma más de circulación”, manifestó.
La Unidad Fiscal de Investigación y Litigación dispuso finalmente la detención del hombre por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. El sospechoso fue trasladado y quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales, a disposición de la Justicia.
Investigan de dónde obtuvo el arma
La investigación continuará ahora para establecer la procedencia del revólver y determinar si el hombre detenido era efectivamente su propietario o cómo llegó a tenerlo en su poder antes de ofrecerlo en las redes sociales.
“La investigación la sigue la Fiscalía de Investigación y Litigación para determinar si era el propietario o cómo obtuvo el arma que estaba vendiendo en las redes sociales”, concluyó Reyes.
Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la causa y serán sometidos a las pericias correspondientes, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar el origen del arma y las circunstancias en las que era ofrecida para su comercialización ilegal.