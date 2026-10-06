Productores entrerrianos denunciaron la desaparición de más de 170 vacunos

Dos productores ganaderos oriundos de Chajarí denunciaron la desaparición de más de 170 animales de un establecimiento rural ubicado en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. Las presentaciones fueron realizadas ante las autoridades y se aguardaban avances en la investigación para determinar qué ocurrió con la hacienda.

La situación fue advertida inicialmente por el productor Gabriel Guiano, quien durante junio detectó que faltaban 34 vacas, muchas de ellas preñadas, de su rodeo, informó Corrientes Hoy.

Ante el importante número de animales desaparecidos, Guiano alertó a otro productor de Chajarí que también tenía hacienda en el mismo establecimiento. Este último realizó los correspondientes controles y constató una situación aún mayor.

Detectaron que faltaban otros 140 animales

Luego de efectuar los rodeos y verificar la cantidad de cabezas existentes, el segundo productor confirmó la faltante de aproximadamente 140 vacunos.

De esta manera, entre ambos propietarios se contabilizaron más de 170 animales cuyo paradero se desconocía, lo que representó un importante perjuicio económico para las explotaciones ganaderas involucradas.

Los productores realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades de Corrientes con el objetivo de establecer cómo desapareció semejante cantidad de hacienda y determinar eventuales responsabilidades.

Esperan avances en la investigación

Hasta el momento, según señalaron los damnificados, no se habían registrado novedades concretas que permitieran esclarecer el destino de los animales.